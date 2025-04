el funeral del papa francisco atrae a líderes mundiales y miles de personas a roma

(Agrega detalles del funeral y el entierro)

By Joshua McElwee, Crispian Balmer, Philip Pullella

CIUDAD DEL VATICANO, 26 abr (Reuters) - Presidentes, miembros de la realeza y una multitud de fieles despidieron al papa Francisco el sábado en su funeral, donde un cardenal afirmó que el legado del pontífice de cuidar a los migrantes, los oprimidos y el medio ambiente no debe morir con él.

A un lado del féretro de Francisco, en la inmensa plaza de San Pedro, se sentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien chocó con el papa por dichas cuestiones.

Al otro lado se sentaban los cardenales que deben decidir si el sucesor de Francisco debe continuar con su impulso por una Iglesia más abierta o ceder ante los conservadores que quieren volver a un papado más tradicional.

"Rico en calidez humana y profundamente sensible a los desafíos actuales, el papa Francisco compartió verdaderamente las ansiedades, los sufrimientos y las esperanzas de este tiempo", dijo el cardenal italiano Giovanni Battista Re, quien presidió la misa funeral. El pontífice argentino, que había dirigido la Iglesia católica durante 12 años, falleció el lunes a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral. La multitud, , rompió en aplausos cuando Re habló del apoyo de Francisco a los inmigrantes, sus constantes llamamientos a la paz, la necesidad de negociar para poner fin a las guerras y la importancia del clima.

Volvieron a aplaudir con fuerza al final de la misa, cuando los portadores levantaron el ataúd y lo inclinaron ligeramente para que más gente pudiera verlo, con las campanas de la iglesia doblando de fondo.

Francisco, que evitó gran parte de la pompa y el privilegio durante su papado de 12 años, había pedido ser enterrado allí en lugar de en la cripta de San Pedro, que es el lugar de descanso tradicional para los papas.

"Gracias, gracias, gracias", gritó una mujer entre la multitud. Las vistas aéreas del Vaticano durante el funeral mostraban un mosaico de colores: el negro de las vestimentas de los líderes internacionales, el rojo de las vestiduras de unos 250 cardenales, el morado de algunos de los 400 obispos y el blanco de los 4.000 sacerdotes asistentes.

Unos coros entonaron himnos en latín y se recitaron oraciones en varios idiomas, entre ellos italiano, español, chino, portugués y árabe, lo que puso de manifiesto el alcance global de la Iglesia católica romana, que cuenta con 1.400 millones de fieles.

El Vaticano calcula que más de 250.000 personas asistieron a la ceremonia, que duró dos horas.

TRUMP SE REÚNE CON ZELENSKI

El funeral brindó a Trump la oportunidad de

reunirse con el presidente de Ucrania

, Volodímir Zelenski, en un momento en el que Trump está presionando para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Un responsable de la Casa Blanca dijo que tuvieron una "discusión muy productiva". Un portavoz de la oficina de Zelenski dijo que los dos líderes se reunieron en la Basílica de San Pedro durante unos 15 minutos y habían acordado tener una segunda reunión más tarde el sábado.

En una fotografía del encuentro difundida por la oficina de Zelenski, los dos hombres aparecen sentados en sillas de respaldo rojo e inclinados el uno hacia el otro en una conversación.

Entre los demás jefes de Estado que viajaron a Roma se encontraba el presidente de Argentina, Javier Milei, además de los mandatarios de Alemania, Filipinas, Francia, Gabón y Polonia, así como los primeros ministros de Reino Unido y Nueva Zelanda y numerosos miembros de la realeza, incluidos los reyes de España.

La muerte de Francisco dio paso a un periodo de transición meticulosamente planificado, marcado por rituales ancestrales, pompa y luto. En los últimos tres días, unas 250.000 personas han pasado junto a su cuerpo, depositado ante el altar de la cavernosa basílica.

Los fieles se apresuraron a llegar al Vaticano desde primera hora, mientras que muchos acamparon para intentar asegurarse un sitio en primera fila.

"Cuando llegué a la plaza, se me saltaron las lágrimas de tristeza y también de alegría. Creo que realmente me he dado cuenta de que el papa Francisco nos ha dejado y, al mismo tiempo, hay alegría por todo lo que ha hecho por la Iglesia", dijo una peregrina francesa, Aurélie André.

RUPTURA CON LA TRADICIÓN

Francisco, el primer papa no europeo en casi 13 siglos, luchó por reformar la Iglesia católica romana, poniéndose del lado de los pobres y marginados, al tiempo que desafiaba a los países ricos a ayudar a los migrantes y a revertir el cambio climático.

"Francisco dejó a todos un maravilloso testimonio de humanidad, de vida santa y de paternidad universal", decía un resumen formal de su papado, escrito en latín y colocado junto a su cuerpo.

Los tradicionalistas se opusieron a sus esfuerzos por hacer más transparente la Iglesia, mientras que sus llamamientos para poner fin a los conflictos, las divisiones y el capitalismo desenfrenado a menudo cayeron en saco roto.

El papa rechazó gran parte de la pompa y los privilegios que suelen asociarse al papado. Llevó ese deseo de mayor sencillez a su funeral, al reescribir los elaborados ritos funerarios que se utilizaban anteriormente y que ocupaban todo un libro.

Francisco también optó por renunciar a la práctica centenaria de enterrar a los papas en tres ataúdes entrelazados hechos de ciprés, plomo y roble. En su lugar, fue depositado en un único ataúd de madera revestido de zinc, que fue sellado durante la noche.

En otra ruptura con la tradición, será el primer papa en ser enterrado fuera del Vaticano en más de un siglo, al preferir preferido la Basílica de Santa María la Mayor, a unos 5,5 kilómetros de la Basílica de San Pedro, como lugar de descanso final.

Su tumba sólo lleva inscrito en la parte superior "Franciscus", su nombre en latín. Sobre la losa de mármol cuelga una reproducción de la sencilla cruz chapada en hierro que solía llevar alrededor del cuello.

Italia ha organizado una de las mayores operaciones de seguridad que ha visto el país desde el funeral de Juan Pablo II. Se ha cerrado el espacio aéreo sobre la ciudad y se han movilizado fuerzas de seguridad adicionales, con misiles antiaéreos y lanchas patrulleras para vigilar el evento.

Tan pronto como Francisco sea enterrado, la atención se centrará en quién podría sucederle.

Es poco probable que el cónclave para elegir a su sucesor comience antes del 6 de mayo y podría no empezar hasta varios días después, lo que daría tiempo a los cardenales para celebrar reuniones periódicas con antelación para evaluarse mutuamente y valorar la situación de la Iglesia, acuciada por problemas financieros y divisiones ideológicas.

