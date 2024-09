El fútbol de Brasil presenta la primera Copa de los Pueblos Indígenas

Más de 2.400 miembros de las 48 etnias indígenas de Brasil participarán a partir de noviembre en la primera Copa de los Pueblos Indígenas, un torneo de larga duración cuyo sorteo tuvo lugar el jueves en Rio de Janeiro.

"Es más que una competición deportiva. Representa la lucha por un futuro de mayor dignidad, respeto e inclusión", dijo Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), sostén institucional del proyecto.

"Llevo con orgullo esta ascendencia en la sangre", añadió el jefe del balompié de Brasil, de origen afrobrasileño e indígena.

Al final de la ceremonia, lució un tocado de plumas. El evento se llevó a cabo en la sede de la CBF y contó con la presencia del seleccionador brasileño, Dorival Júnior.

El torneo está dividido en cuatro fases, cada una destinada a una de las cuatro principales regiones de Brasil.

La primera incluye a 24 equipos del centro-oeste, doce de ellos masculinos y doce femeninos, y se disputará del 26 al 30 de noviembre. Las demás etapas se celebrarán a lo largo de 2025.

Todos los encuentros tendrán lugar en un único sitio: una "aldea multiétnica" situada en el corazón del Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, cerca de Brasilia.

"Es una gran oportunidad, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos en el futuro", declaró a la AFP Takuru Kaiapo, de 30 años.

"He jugado a menudo con gente no indígena, y a veces me llaman para jugar en torneos locales. Pero nunca he podido probarme en un club profesional porque mi madre no quería que saliera de la aldea", cuenta este miembro del pueblo kayapó, que vive en un poblado del estado amazónico de Mato Grosso.

- "Ningún apoyo económico" -

Por su parte, la lideresa Tainara Castelao Ricardo, de la etnia guarani-kaiowá, destacó el talento de los jugadores indígenas, aunque lamentó que no tengan "suficientes oportunidades".

"Es complicado para ellos ir a jugar fuera de casa porque no tienen ningún apoyo económico", afirmó esta joven mediocampista de 29 años.

Tainara Castelao Ricardo, que ya ha jugado en un equipo profesional de fútbol sala, está también al frente de una asociación encargada de promover el deporte en su pueblo Te'yíkue, en el estado de Mato Grosso do Sul.

"Brasil es un país enorme, con tantas etnias, lenguas y culturas indígenas diferentes. Solo el fútbol tiene el poder de unir a todos. Todas las aldeas indígenas que visité tenían un campo de fútbol", explicó Libia Miranda, directora de FourX Entertainment, la empresa organizadora del torneo.

En el país más grande de Latinoamérica viven casi 1,7 millones de indígenas de unas 300 etnias, que hablan más de 200 lenguas diferentes.

lg/tmo/raa/app/ol

AFP