"El fútbol es emoción", explica Flick tras sus cortes de manga
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, que acabó expulsado por doble amarilla y después festejó con
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, que acabó expulsado por doble amarilla y después festejó con dos cortes de manga el gol del triunfo del uruguayo Ronald Araújo ante el Girona (2-1) en Montjuic, afirmó que su gesto "no iba dirigido a nadie".
"El fútbol es emoción. Son mis emociones, para mí fue fantástico el segundo gol. No iba dirigido a nadie", declaró el preparador alemán en rueda de prensa.
Tras marcar Araújo, las imágenes captaron cómo Flick corrió unos metros y lo celebró con dos cortes de mangas.
Según el acta del partido, Flick recibió dos amonestaciones amarillas primero por aplaudir en señal de protesta y, segundo, por realizar un gesto de desaprobación.
Flick precisó que el aplauso no iba para el colegiado, sino para animar al neerlandés Frenkie de Jong.
"Dije 'vamos Frenkie' y le aplaudí. No era una acción contra el árbitro", señaló el entrenador, quien reconoció que intentó hablar con el árbitro
La expulsión de Flick, la segunda desde que aterrizó en el Barcelona, supondrá probablemente que se pierda el Clásico en el Santiago Bernabéu, el 26 de octubre.
