El fútbol femenino celebra el éxito de Alexia Putellas: "Eres 'La Reina'"

Las compañeras del FC Barcelona y de la selección española de Alexia Putellas han felicitado a la jugadora por la consecución del Balón de Oro femenino, un galardón que premia su año "espectacular e impecable" y que la corona como "la reina" del fútbol.

"¡Muchísimas felicidades, Ale! Aunque no teníamos ninguna duda, ahora sí que lo podemos decir bien alto: eres 'La Reina'. Eres la reina del fútbol por cómo lo vives, porque es tu pasión y así nos lo haces ver", señaló su compañera Patri Guijarro tras conocerse el fallo del premio.

"Has hecho un año espectacular, impecable, has sido la líder tanto del Barça como de la selección y yo tengo la suerte de disfrutarte cada día. No hay una persona que se merezca más que tú ser la primera española en ganarlo", apuntó.

La también azulgrana Leila Ouahabi se mostró emocionada por el galardón a su compañera. "Enhorabuena por este premio. Es un premio supermerecido por todo el trabajo que llevas haciendo durante todos estos años. Estamos todas superorgullosas de que lo hayas conseguido. Para mí es un privilegio estar dentro y fuera del campo contigo. Estoy muy orgullosa de todo lo que has conseguido", señaló.

La centrocampista del Real Madrid e internacional española Teresa Abelleira se unió a las muestras de cariño. "¡Histórica! Y qué privilegio vivirlo de cerca", indicó en la red social Twitter. "¡Muy merecido! Enhorabuena, Alexia", afirmó la jugadora del Levante Alba Redondo.

A las felicitaciones se unieron numerosas jugadoras como la atlética Lola Gallardo, la de la Real Sociedad Nerea Eizagirre o la del Manchester United Ona Batlle.