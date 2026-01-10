El fútbol mexicano estrena sistema semiautomático para el fuera de lugar

En el arranque del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, este viernes la Liga MX estrenó un sistema de tecnología semiautomático para determinar el fuera de lugar, utilizada en torneos europeos como la Premier League de Inglaterra y la Liga de Campeones de Europa.

"Estamos dando un paso decisivo que nos permitirá hacer las decisiones del fuera de lugar más justas", dijo Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

"Avanzamos hacia un fútbol más moderno y confiable", subrayó Arriola al presentar el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT por sus siglas en inglés).

El SAOT es una red de 28 cámaras de última generación instalada en cada uno de los 17 estadios de la primera división mexicana.

Este sistema funciona a partir de una tecnología de inteligencia artificial llamada GeniusIQ que genera una réplica digital de cada jugada, precisa y en tiempo real.

"El sistema producirá una salida de datos masivos en 3D que nos permitirá ejecutar una recreación completa del partido y automatizar la decisión de fuera de juego", explicó Sean Conroy, vicepresidente ejecutivo de Genius Sports para Norteamérica, proveedor del servicio.

El SAOT, que no sustituye al VAR, es considerado semiautomático porque, de acuerdo con un comunicado de la Liga MX, "FIFA no permite que el software tome la decisión final por sí solo".

"El sistema genera la evidencia, pero siempre requiere una última validación de los operadores del VAR", detalla el documento.

Esta herramienta tampoco será usada para calificar otro tipo de jugadas que pudieran generar controversia como penales, goles o expulsiones.

"Con la implementación del SAOT, el proceso de revisión se vuelve mucho más fácil y rápido", apuntó el exárbitro argentino Horacio Elizondo, director técnico de la Comisión de Árbitros de la FMF.

Después de un periodo de pruebas realizado durante el pasado torneo Apertura 2025, la Liga MX es la primera en implementar esta tecnología en América.

La utilización del sistema SAOT en el fútbol mexicano requiere una inversión de US$ 1,43 millones por temporada.