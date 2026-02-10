El fútbol vuelve a los campos de Gaza, marcados por la guerra y la pérdida

Por Mahmoud Issa

10 feb (Reuters) - En un desgastado campo de fútbol sala situado en un terreno baldío lleno de edificios en ruinas y escombros, el Jabalia Youth se enfrentó al Al-Sadaqa en el primer torneo de fútbol organizado en la Franja de Gaza en más de dos años.

El partido terminó en empate, al igual que el segundo encuentro entre el Beit Hanoun y el Al-Shujaiya. Pero los espectadores no se sintieron decepcionados, ya que animaron y sacudieron la valla metálica junto al campo, en las ruinas del distrito Tal al-Hawa de la ciudad de Gaza.

Los niños trepaban por un muro de hormigón derruido o se asomaban por los agujeros de las ruinas para ver el partido. Alguien tocaba un tambor.

Youssef Jendiya, de 21 años, uno de los jugadores del Jabalia Youth, procedente de una zona de Gaza prácticamente despoblada y arrasada por las fuerzas israelíes, describió así sus sensaciones al volver al campo: "Confuso. Feliz, triste, alegre, feliz".

"La gente busca agua por la mañana: comida, pan. La vida es un poco difícil. Pero queda un poco del día, cuando puedes venir a jugar al fútbol y expresar algo de la alegría que hay dentro de ti", dijo.

"Vienes al estadio echando de menos a muchos de tus compañeros... muertos, heridos o aquellos que han viajado para recibir tratamiento. Así que la alegría es incompleta".

Cuatro meses después de que un alto el fuego pusiera fin a los principales combates en Gaza, casi no ha habido reconstrucción. Las fuerzas israelíes han ordenado a todos los residentes que abandonen casi dos tercios de la franja, apiñando a más de dos millones de personas en una franja de ruinas a lo largo de la costa, la mayoría en tiendas de campaña improvisadas o edificios dañados.

El antiguo emplazamiento del estadio Yarmouk de Gaza, con capacidad para 9.000 espectadores, que las fuerzas israelíes arrasaron durante la guerra y utilizaron como centro de detención, ahora alberga a familias desplazadas en tiendas de campaña blancas, apiñadas en la tierra marrón de lo que antes era el campo de juego.

Para el torneo de esta semana, la Asociación de Fútbol logró despejar los escombros de un muro derrumbado en un campo de tamaño reducido, colocar una valla y barrer los restos del antiguo césped artificial.

Al salir al campo, los equipos estaban "transmitiendo un mensaje", dijo Amjad Abu Awda, de 31 años, jugador del Beit Hanoun. "Que, independientemente de lo que haya ocurrido en términos de destrucción y guerra genocida, seguimos jugando y viviendo. La vida debe continuar".

(Reporte de Mahmoud Issa. Redacción de Jana Choukeir. Edición de Peter Graff. Editado en español por Natalia Ramos)