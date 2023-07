El fútbol y los buenos valores "se están manchando por unos cuantos", denuncia titular de Conmebol

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, advirtió que el racismo está manchando al fútbol e instó al público, a los organizadores y a los futbolistas a combatirlo, en un mensaje divulgado durante el sorteo de las llaves de octavos de final de las Copas Libertadores y Sudamericana de 2023 este miércoles.

"Lamentablemente el espectáculo del fútbol y los buenos valores se están manchando por unos cuantos que no entienden que tenemos que saber y convivir y tolerarnos", expresó el titular de la organización deportiva sudamericana en su sede en Asunción.

"El fútbol no es violencia. En el fútbol no se acepta el racismo", enfatizó el directivo sudamericana para proclamar seguidamente que "no hay lugar para esa gente (racista) ni en los estadios ni en los campos de juego".

Domínguez aclaró que la Conmebol no está para sancionar esos actos. "Es un trabajo que nos toca a todos. Les toca a ustedes, el público, a los organizadores pero también a todos los protagonistas en el campo de juego".

Instó por último a demostrar "que somos los mejores dentro y fuera del campo de juego, sin violencia y sin racismo".

Hro/ma

AFP