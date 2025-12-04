El futbolista Bruno Henrique enfrenta nuevo cargo en juicio penal por apuestas

El futbolista Bruno Henrique, una de las estrellas del Flamengo, enfrentará un nuevo cargo, estelionato, en el juicio penal que examina acusaciones de forzar una tarjeta amarilla para beneficiar a sus familiares en apuestas en línea.

La justicia del Distrito Federal aceptó este jueves un recurso del Ministerio Público para enjuiciar al delantero de 34 años por estelionato, una clase de fraude comercial, junto a su hermano, su cuñada y otras seis personas, según un documento judicial consultado por la AFP.

Ya el jugador rubro-negro estaba en proceso de juicio por el cargo de fraude deportivo.

Campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores esta temporada, Bruno Henrique podría ser condenado a penas de hasta seis años de prisión si fuese hallado culpable.

El caso se centra en un partido que el Flamengo perdió 2-1 contra Santos, en Brasilia, en noviembre de 2023.

Bruno Henrique forzó una amonestación en el segundo tiempo, en una acción que según la Fiscalía habría coordinado con apostadores de su entorno familiar. Recibió una primera amarilla por una falta y vio después una segunda por ofender al árbitro, siendo expulsado.

La policía encontró en el celular del hermano del futbolista, Wander Nunes, mensajes en los que el atacante de Flamengo anticipaba que buscaría ser amonestado.

En el proceso en la justicia deportiva que se llevaba en paralelo, el atacante se libró de una suspensión de 12 partidos.

El pasado 13 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) levantó el castigo que había impuesto en septiembre, en primera instancia, a Bruno Henrique y fijó una multa de 100.000 reales (unos US$19.000).

Los jueces consideraron "insuficientes" las pruebas para demostrar que la infracción estuviese encaminada a alterar el resultado del partido.

Para el STJD, el hecho de que Bruno Henrique diese "información privilegiada" a su hermano no encaja con las infracciones tipificadas en la normativa vigente.

El código de justicia deportiva de Brasil establece para fijar suspensiones que la acción debe buscar "alterar" el resultado o causar "perjuicio" a su club.

La defensa del futbolista alegó que la tarjeta fue forzada por razones deportivas, para evitar el riesgo de una suspensión por acumulación de amarillas en el siguiente partido del Flamengo y perderse un crucial compromiso contra el Palmeiras.

