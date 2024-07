El futbolista francés Adrien Rabiot deja la Juventus de Turín

El centrocampista de la selección francesa, Adrien Rabiot, abandona la Juventus tras terminar su contrato después de cinco temporadas, anunció este jueves el club italiano.

"¡Gracias por todo, Adrien!" escribió el club a través de su web, destacando que es el tercer francés que más veces ha vestido la camiseta 'bianconeri'.

'El Duque' jugó 212 partidos, como Zinédine Zidane, sólo por detrás de David Trezeguet (320) y Michel Platini (224).

Rabiot ganó en Turín un título como campeón de la liga italiana (2020) y dos Copas de Italia (2021, 2024).

El jugador rechazó una propuesta para prolongar su contrato.

"Creía que mi futuro estaría solucionado" antes de la Eurocopa-2024, dijo Rabiot el 24 de junio durante la competición.

"Se suponía que íbamos a discutirlo con el club cuando el campeonato italiano terminara, pero no fue posible. Enseguida tuvimos que unirnos a la concentración de la selección".

"Lo que quiero, me lo guardo para mí, pero no me preocupa en absoluto mi futuro" dijo Rabiot en Paderborn, el lugar de concentración de los 'Bleus' en Alemania, donde Francia fue eliminada en semifinales por España.

