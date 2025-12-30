El futbolista japonés Kazuyoshi Miura ficha a sus 58 años por un nuevo club

A sus 58 años, el otrora internacional japonés Kazuyoshi Miura prolongará su carrera como futbolista tras anunciar este martes su llegada en calidad de cedido al Fukushima United, de la tercera división nipona.

"Mi pasión por el fútbol no ha cambiado, independientemente de la edad que tenga", aseguró el delantero en un comunicado del club, al que llega procedente del Yokohama FC (2ª división).

Apodado "King Kazu", Miura, quien cumplirá 59 años en febrero, militó la temporada pasada en el Atlético Suzuka, de la cuarta categoría del fútbol japonés, también cedido por Yokohama FC.

El incombustible jugador regresó a Japón en 2024 después de un paso por el Oliveirense, de la segunda división de Portugal.

Miura debutó como futbolista profesional en 1986 con el club brasileño Santos, y también jugó en Japón, Italia, Croacia y Australia.

Uno de los jugadores más conocidos de Asia en los años 1990, contribuyó a dar a conocer el fútbol japonés a raíz del lanzamiento de la J-League, el primer campeonato profesional en el archipiélago, en 1993.

Debutó con la selección japonesa en 1990, y marcó 55 goles en 89 partidos con los "Samuráis Azules".