El futuro de Ohtani con los Angelinos sigue siendo incierto a días del límite de canjes de la MLB

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Los aficionados se pusieron de pie y rugieron cuando Shohei Ohtani caminó hacia el dugout en una tumultuosa noche en el montículo el viernes. El estadio de los Angelinos resonó con los gritos de “¡MVP!” para el talentoso pelotero que ha revolucionado al beisbol en seis temporadas en el Orange County.

Pero estos cánticos fueron más melancólicos. La mayoría de los aficionados saben que esta podría ser su última oportunidad de agradecerle.

El futuro de Ohtani ha sido tema de discusión todo el año y la situación no ha sido aclarada con los Angelinos de Los Ángeles a 10 días del límite de canjes de la MLB. Ohtani está en su último año de contrato antes de entrar a la agencia libre con restricciones y el equipo deberá decidir si debe canjear a una estrella única en su generación o esperarse con la posibilidad de perderlo este invierno a cambio de nada.

Todos los aficionados de los Angelinos entienden qué está en juego en los próximos días —y en los próximos meses si la franquicia decide no canjear a Ohtani. El pelotero japonés entiende que todos los reflectores están sobre él, pero el líder de jonrones de las Grandes Ligas dice que no está pensando en el posible adios a su único equipo en las Grandes Ligas.

“No cruzó mi mente”, admitió Ohtani el viernes con un traductor, sobre la posibilidad de que podría ser su última aparición en casa en el montículo debido a que los Angelinos inician una serie de visita la próxima semana. “Obviamente soy parte de los Angelinos en este momento y siento que estamos en una posición decente para pelear por la postemporada”.

Ohtani dijo que no tiene ninguna seguridad de que no lo van a canjear y no confirmó ningunas conversaciones para extender su contrato. Sus representantes habían dicho anteriormente que posiblemente explorará la agencia libre incrementando el riesgo de la decisión de Los Ángeles.

Al parecer Ohtani, sus compañeros y la afición están esperando una decisión —o ninguna decisión— por parte del dueño de los Angeljnos Arte Moreno y el gerente general Peter Minasian.

Los Angelinos (50-48) han dicho que es poco probable que canjeen a Ohtani, especialmente si están en posición de pelear por la postemporada antes de la fecha límite. Pero su posición a 10 días del límite no les ayuda: Están cuatro juegos por debajo del último comodín de la Liga Americana y con dos equipos arriba de ellos. Están cerca de contender tras ganar cuatro duelos seguidos a pesar de las lesiones de los toleteros Mike Trout y Anthony Rendon.

