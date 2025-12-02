El futuro de Sergio Ramos planea sobre las semifinales en México

¿Monterrey perderá a su capitán? Antes del arranque el miércoles de las semifinales del Apertura mexicano, los Rayados temen la partida a final de año de Sergio Ramos, pieza clave para intentar detener el poderío del campeón defensor, Toluca, su rival por el pase a la final.

Las preocupaciones no son exclusivas del Monterrey que dirige el español Doménec Torrent, pues en el otro lado del cuadro el Cruz Azul desafiará a Tigres, también en un duelo a ida y vuelta, días antes de lanzarse al asalto de la Copa Intercontinental.

La prensa internacional ha informado en los últimos días que Ramos, excapitán del Real Madrid y de la selección española, no renovará su contrato a final de temporada y busca nuevo equipo.

La noticia sobre el futuro del defensor central de 39 años ha alterado la normalidad en Monterrey, que llegó a la ronda de los cuatro mejores tras sufrir para eliminar al América del entrenador brasileño André Jardine en cuartos de final (victoria global 3-2).

"No es momento de hablar de eso", atajó Torrent, exayudante de campo de Pep Guardiola.

Centrado en ganar

Campeón del mundo con La Roja en 2010, Ramos aterrizó en el balompié mexicano en febrero tras pasar medio año sin equipo luego de su salida del Sevilla.

Su fichaje fue uno de los más sonados en el fútbol de América, y aunque ha tenido problemas físicos y sufrido expulsiones, se ha convertido en el líder absoluto de los Rayados en el camino hacia su primer título liguero desde 2019.

"Ya vimos cómo compite Sergio Ramos, está muy centrado en ganar este campeonato", afirmó Torrent, quien cuenta con otros dos españoles como baluartes de su equipo, los mediocampistas Sergio Canales y Oliver Torres.

Tras sobreponerse al duro escollo de las Águilas, ganadoras de tres de los últimos cuatro campeonatos, Monterrey empezará en casa la pugna con el campeón defensor, el Toluca del técnico argentino Antonio Mohamed.

Los Diablos Rojos son favoritos en esta eliminatoria, cuya vuelta se jugará el sábado, pero "hay que mejorar la contundencia", admitió el Turco.

En cuartos, ante Juárez, Toluca resolvió la ida con un triunfo 2-1, pero en la vuelta no pudo romper el empate sin goles como local, a pesar de tener unas 25 llegadas a zona de definición.

"Hay que acertar al arco, nada más. Lo preocupante sería no tener ocasiones", matizó Mohamed.

La otra llave semifinal encontrará a Cruz Azul en días críticos: no solo deberá intentar domar desde el miércoles a los Tigres, sino que, pase lo que pase, la próxima semana comenzará la pugna por la Copa Intercontinental ante Flamengo en Catar.

Cruz Azul, ante una doble cita

Como campeón de la Concacaf, la Máquina tiene una cita el 10 de diciembre contra el Fla, flamante ganador de la Copa Libertadores y dueño de uno de los planteles más costosos de América.

Si Cruz Azul, conducido por el entrenador argentino Nicolás Larcamón, pasa la serie contra los felinos, las finales mexicanas tendrían que ser postergadas para el 25 y el 28 de diciembre.

"Tenemos que atacar un partido a la vez. Es la mejor manera de construir ese camino", dijo Larcamón, cuyo equipo eliminó en cuartos al Guadalajara (3-2 global) de su compatriota Gabriel Milito.

Cruz Azul recibirá el miércoles a un rival que entraña un grado de dificultad mayor que las Chivas. La llave se cerrará el sábado en el Estadio Universitario.

Los hombres que dirige el argentino Guido Pizarro tuvieron la mejor defensa en la fase regular y vienen de hacer alarde de su potencial ofensivo al destrozar 5-0 al Tijuana en la vuelta de cuartos, para un acumulado de 5-3.

"En este tipo de series la proactividad es fundamental, más que la reactividad. Pegar primero va a ser importantísimo", afirmó Larcamón.

Pizarro, que comenzó el año como jugador de Tigres, cuenta a su disposición con un plantel de experimentados multicampeones, como el portero argentino Nahuel Guzmán, el delantero francés André-Pierre Gignac y el atacante argentino Ángel Correa.

Aun con semejantes figuras, el naciente DT prefiere afrontar la semifinal "con la humildad que amerita" y sin excesos de confianza, "porque en la liguilla los errores y los detalles cuestan".

