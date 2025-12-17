El futuro del programa FCAS se ve "muy improbable" tras la reunión de ministros, según fuentes

BERLÍN, 17 dic (Reuters) -

La reunión celebrada la semana pasada entre los ministros de Defensa de Francia, Alemania y España no ha servido para alcanzar un acuerdo que permita salvar el problemático programa franco-germano-español de aviones de combate FCAS, según afirmaron el martes tres personas familiarizadas con el asunto.

El proyecto de 100.000 millones de euros por el que los tres países construirían conjuntamente un avión de combate de quinta generación para sustituir a los Rafale de Francia y a los Eurofighter de Alemania y España era ahora "muy improbable", añadió una de las fuentes.

Las fuentes señalaron que Francia esperaba aplazar hasta el año próximo una decisión que Alemania esperaba ver finalizada a finales de 2025.

El anuncio de que el proyecto pasaría a la siguiente fase estaba previsto para la reunión de jefes de Gobierno de la UE que se celebrará esta semana en Bruselas.

Otras dos fuentes de la industria también dijeron que esperaban que las conversaciones sobre la siguiente fase del programa se retrasaran hasta 2026, ya que no había nada que ganar con una disputa pública ahora.

Los Ministerios de Defensa francés y alemán no hicieron comentarios al respecto.

Los tres países también han tenido problemas para llegar a un acuerdo sobre la "nube de combate" y los sistemas de aviones no tripulados que se prevén como parte del programa Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés), destinado a sustituir a los actuales cazas de cuarta generación en 2040.

En el centro de la disputa está el deseo del contratista militar francés Dassault de asumir un papel de liderazgo en el proyecto por delante de Airbus, el socio alemán, una posición que Alemania considera insostenible, dijeron las fuentes.

Una de las dificultades es que los dos países necesitan los aviones de guerra para funciones diferentes.

Francia necesita aviones capaces de transportar cabezas nucleares e interoperar con su portaaviones, mientras que Alemania, que no tiene portaaviones, ya ha acordado comprar aviones de combate estadounidenses F-35 para transportar cabezas nucleares de la OTAN.

Anteriormente, el martes, el director de Dassault planteó dudas sobre el futuro del programa, afirmando que dependía de si Alemania estaba dispuesta a replantearse su dependencia de las importaciones de armas estadounidenses.

