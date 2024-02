Por Lisandra Paraguassu y Anthony Boadle

RIO DE JANEIRO, Brasil, 22 feb (Reuters) - Los ministros de Relaciones Exteriores del G20, reunidos en Brasil, apoyaron casi unánimemente la solución de los dos Estados como único camino hacia la paz en el conflicto palestino-israelí, dijo el jueves el ministro brasileño anfitrión del encuentro. "Hubo virtual unanimidad en la solución de los dos Estados como única solución al conflicto", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, al término de la reunión de dos días.

Vieira afirmó que todos los miembros del grupo de las mayores economías del mundo destacaron su preocupación por la guerra en Gaza y el riesgo de que el conflicto se extienda por Oriente Medio. Se pidió un alto el fuego y el acceso a Gaza de la ayuda humanitaria, mientras que "muchos" países criticaron la ofensiva militar israelí en Rafah", dijo.

En la reunión, que marcó la agenda del grupo del G20 que este año preside Brasil, se debatieron las tensiones en el mundo, centradas principalmente en los enfrentamientos en Gaza y Ucrania. El responsable de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo antes que había consenso sobre la necesidad de una solución de dos Estados en Israel, apoyada por todos los oradores que abordaron el conflicto. "Aquí todos, todos, no he oído a nadie en contra. Hubo una fuerte petición de una solución de dos Estados", dijo Borrell a los periodistas. "Es un consenso entre nosotros". "No va a haber paz (...) no va a haber seguridad sostenible para Israel a menos que los palestinos tengan una perspectiva política clara para construir su propio Estado", afirmó. Borrell dijo que la crisis de Gaza se extiende a Cisjordania, que está "en absoluta ebullición", ya que los colonos israelíes están "atacando a civiles palestinos". El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su Gobierno de coalición de derechas rechazan en gran medida la creación de un Estado palestino. Aun así, Estados Unidos, principal aliado de Israel, mantiene que la solución de los dos Estados es la única forma viable de lograr una paz duradera en la región. (Reporte de Lisandra Paraguassu y Anthony Boadle Edición en español de Javier López de Lérida)