El G7 debatirá la liberación conjunta de reservas petroleras de emergencia, según el FT

9 mar (Reuters) -

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) debatirán el lunes una liberación conjunta de petróleo de las reservas de emergencia coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), según informó el Financial Times.

Tres países del G7, entre ellos Estados Unidos, han expresado hasta ahora su apoyo a la idea, según el FT, que basa su información en fuentes, y añade que los ministros y el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, mantendrán una conversación telefónica para debatir el impacto de la guerra de Irán.

La noticia llega mientras los precios del petróleo subieron más de un 25% el lunes hasta alcanzar sus niveles más altos desde mediados de 2022, debido a que algunos de los principales productores recortaron el suministro y al temor a que se prolongaran las interrupciones en el transporte marítimo, que se apoderó del mercado debido a la expansión de la guerra entre EEUU e Israel con Irán.

La AIE y la presidencia del G7 no respondieron a las solicitudes de comentarios fuera del horario laboral habitual. (Información de Shubham Kalia en Bangalore; edición de Jamie Freed y Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)