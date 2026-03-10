El G7 y la UE debatirán el aumento de los precios de la energía y las reservas estratégicas

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 10 mar (Reuters) -

Los ministros de Energía del G7 debatirán el martes, en una conferencia telefónica, cómo hacer frente al aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Irán, mientras que un grupo de líderes de la Unión Europea lo hará más tarde ese mismo día, según fuentes.

Los precios del petróleo subieron el lunes hasta los US$119 por barril, su nivel más alto en casi cuatro años, ante el temor a recortes en la producción del golfo Pérsico y a la interrupción de las exportaciones por buques cisterna.

Los Gobiernos europeos están nerviosos ante la posibilidad de que se repita la crisis energética que vivieron en 2022, cuando los precios alcanzaron máximos históricos y obligaron a cerrar algunas industrias, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

VULNERABLE

Incluso antes de la crisis de Irán, los precios de la energía en Europa solían ser más altos que en Estados Unidos y China. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto proponer medidas para abordar esta cuestión políticamente delicada en la cumbre de la UE de la próxima semana.

"En lo que respecta a los combustibles fósiles, dependemos completamente de importaciones caras y volátiles, lo que nos coloca en una situación de desventaja estructural con respecto a otras regiones. La actual crisis de Oriente Medio nos recuerda de forma contundente las vulnerabilidades que esto genera", dijo Von der Leyen, y agregó que la reducción de la energía nuclear había sido un error estratégico en Europa.

La UE importa más del 90% de su petróleo y alrededor del 80% de su gas.

BAJAR EL PRECIO EN LAS GASOLINERAS

La llamada del G7 del martes está prevista para las 1245 GMT. El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, cuyo país ostenta la presidencia del G7, dijo que actualmente no hay problemas de suministro ni en Europa ni en Estados Unidos.

Los ministros de Finanzas del G7 afirmaron el lunes que estaban dispuestos a aplicar "las medidas necesarias" en respuesta al aumento de los precios, pero no llegaron a comprometerse a realizar liberaciones coordinadas de reservas de emergencia.

"Queremos que bajen los precios en las gasolineras", dijo Lescure a los periodistas el martes, y añadió que "todas las opciones están sobre la mesa", ya que ahora se están celebrando conversaciones entre los ministros de Energía.

Reiteró que aún no se ha llegado a ese punto en lo que respecta a la liberación de reservas estratégicas, pero añadió que el objetivo es garantizar que la situación mejore "en las zonas donde hay tensiones de suministro, me refiero obviamente a Asia".

El G7 está formado por Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia.

Japón apoya la sugerencia de la Agencia Internacional de la Energía de liberar de forma coordinada las reservas estratégicas de petróleo, dijo el ministro de Industria, Ryosei Akazawa.

CONVERSACIONES DE LA UE

Los líderes de la UE debatirán esta noche la competitividad, incluidos los precios de la energía, en una llamada con el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro belga, Bart De Wever y otros.

Los comisarios de la UE debatieron el viernes pasado posibles medidas, entre ellas cambios en los impuestos sobre la energía y la modificación del precio del carbono de la UE, que representa aproximadamente el 11% de los costes energéticos de las industrias, según un documento de la Comisión al que ha tenido acceso Reuters.

Rusia ha sido hasta ahora el único ganador de la guerra en Oriente Medio, ya que los precios de la energía se disparan y la atención a su guerra contra Ucrania ha disminuido, dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

