El G7 y otros aliados estudian cómo reducir la dependencia de las tierras raras chinas

Por Maria Martinez y Kanishka Singh

WASHINGTON, 12 ene (Reuters) - Los ministros de Finanzas del G7 y otras grandes economías se reunieron el lunes en Washington para debatir formas de reducir la dependencia de las tierras raras ⁠procedentes de China, incluido el establecimiento de un precio ⁠mínimo y nuevas asociaciones para crear suministros alternativos, según informaron los ministros.

En la reunión, convocada por el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, participaron ministros de Finanzas de Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá y EEUU, miembros del G7, así como representantes ⁠de Australia, México, Corea ‌del Sur e ​India.

También asistieron el Representante Comercial de EEUU, Jamieson Greer, y representantes del Banco de Exportaciones e Importaciones de EEUU y de JP Morgan, pero los ​participantes en la reunión no emitieron ninguna declaración conjunta.

El Tesoro estadounidense indicó en un comunicado que Bessent pretendía "discutir soluciones para asegurar y diversificar las cadenas ‌de suministro de minerales críticos, especialmente elementos de tierras raras", y expresó su optimismo de ‌que los países lleven a cabo de China.

Un responsable estadounidense dijo el ​domingo que Bessent iba a instar a los participantes a redoblar esfuerzos para reducir la dependencia de los minerales críticos de China, que ha impuesto estrictos controles a la exportación de tierras raras, más recientemente a los suministros a Japón.

La ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, dijo a la prensa el lunes por la tarde que existía un "amplio acuerdo sobre la necesidad de reducir rápidamente la dependencia de China para las tierras raras".

Señaló que había esbozado planteamientos políticos a corto, medio y largo plazo para que el G7 y los países afines reforzaran el suministro de tierras raras no procedentes de China.

"Entre ellas se incluye la creación de mercados basados en normas como el respeto de las condiciones laborales y los derechos humanos, así ⁠como el despliegue de una serie de herramientas políticas: apoyo de las instituciones financieras públicas, incentivos fiscales y financieros, medidas comerciales y arancelarias, medidas de cuarentena y fijación de precios mínimos", dijo Katayama. "Subrayé la ​importancia de comprometerse con estas medidas".

No fue posible contactar inmediatamente con un portavoz de la embajada de China en Washington para que hiciera comentarios.

"TENEMOS QUE PASAR A LA ACCIÓN" Los países participantes en la reunión y la UE representan el 60% de la demanda mundial de minerales críticos. Pero China domina la cadena de suministro, ya que refina entre el 47% y el 87% del cobre, el litio, el cobalto, el grafito y las tierras raras, según la Agencia Internacional de Energía.

Estos minerales son esenciales para tecnologías de defensa, semiconductores, componentes de energías renovables, baterías y procesos de refinado.

La semana pasada, China prohibió las exportaciones de artículos destinados al ejército japonés que ⁠tienen usos civiles y militares, incluidos algunos minerales críticos.

El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, dijo que en la reunión se debatió la posibilidad de fijar ​un precio mínimo para las tierras raras y de establecer asociaciones para impulsar el suministro, pero señaló que las conversaciones no habían hecho más que empezar y que quedaba mucho por resolver.

Klingbeil afirmó que las tierras raras y los suministros de minerales críticos serán un asunto central durante la presidencia francesa del G7 este año.

Sin embargo, advirtió contra una coalición antichina, subrayando que Europa necesita ‍avanzar más rápido por su cuenta para desarrollar el suministro de materias primas importantes.

"Para mí es muy importante que en Europa no nos quedemos de brazos cruzados", dijo Klingbeil. "Ni quejarnos ni autocompadecernos nos ayuda, tenemos que pasar a la acción".

Añadió que la UE necesitaba más financiación a nivel de bloque, señalando un nuevo fondo alemán para las materias primas.

La UE también debe avanzar urgentemente en el reciclaje, dijo Klingbeil, señalando su "gran potencial" para reducir la dependencia y ampliar el suministro.

El ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol, dijo en la reunión que las cadenas ​de valor mundiales deben reforzarse sobre la base de la ventaja comparativa, haciendo hincapié en la importancia del reciclaje de minerales críticos para unas cadenas de suministro resistentes, según un comunicado de su ministerio.

Koo también instó a los países a proseguir la cooperación centrada en proyectos empresariales, mientras que Canadá y Australia pidieron a Corea del Sur colaboración tecnológica, añadió el ministerio. (Informes de Kanishka Singh y María Martínez en ‍Washington, Makiko Yamazaki en Tokio y Jihoon Lee en Seúl; redacción de David Lawder; edición de Himani Sarkar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)