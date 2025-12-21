El gabinete israelí aprueba 19 nuevos asentamientos judíos en Cisjordania

TEL AVIV, Israel (AP) — El gabinete de Israel aprobó una propuesta para 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, informó un ministro de ultraderecha el domingo.

Los asentamientos incluyen dos que fueron evacuados durante un plan de retirada en 2005, indicó el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, quien ha impulsado una agenda de expansión de asentamientos en Cisjordania.

Smotrich escribió en X que esto eleva el número total de nuevos asentamientos en los últimos dos años a 69.

La aprobación incrementa casi 50% el número de asentamientos en Cisjordania durante el mandato del gobierno actual, pasando de 141 en 2022 a 210, tras la aprobación actual, según Peace Now, un grupo de monitoreo que se opone a los asentamientos. Estas colonias son consideradas ilegales bajo el derecho internacional.

La aprobación se produce en medio de presiones de Estados Unidos a Israel y Hamás para que avancen con la nueva fase del alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre. El plan mediado por Washington propone un posible "camino" hacia un estado palestino, algo que los asentamientos buscan impedir.

La decisión del gabinete incluyó la legalización retroactiva de algunos puestos de avanzada ya establecidos o barrios en asentamientos existentes, así como la creación de asentamientos en tierras de las que los palestinos fueron evacuados, según Peace Now.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza —áreas reclamadas por los palestinos para un futuro Estado— en la guerra de 1967. Ha asentado a más de 500.000 judíos en Cisjordania, además de más de 200.000 en Jerusalén Oriental.

El gobierno de Israel está dominado por defensores ultraderechistas del movimiento de colonos, incluidos Smotrich y el ministro Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la fuerza policial del país.

La expansión de los colonos ha ido acompañada de un aumento de los ataques contra palestinos en Cisjordania en los últimos meses.

Durante la cosecha de aceitunas de octubre, los colonos en todo el territorio realizaron una media de ocho ataques diarios, según la oficina humanitaria de Naciones Unidas, la mayor cantidad desde que comenzó a recopilar datos en 2006. Los ataques continuaron en noviembre, cuando la ONU registró al menos 136 más hasta el 24 de noviembre.

Los colonos quemaron coches, profanaron mezquitas, saquearon plantas industriales y destruyeron tierras de cultivo. Las autoridades israelíes han hecho poco más allá de emitir condenas ocasionales de la violencia.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.