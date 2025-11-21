El gabinete japonés aprueba un cuantioso estímulo económico

Por Makiko Yamazaki

TOKIO, 21 nov (Reuters) -

El gabinete de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aprobó el viernes un paquete de estímulo económico de 21,3 billones de yenes (US$135.400 millones), lo que supone la primera gran iniciativa de política de la nueva dirigente, que ha prometido aplicar medidas fiscales expansivas.

El paquete incluye desembolsos por cuenta general de 17,7 billones de yenes, superando con creces los 13,9 billones del año anterior y representando el mayor estímulo desde la pandemia del COVID-19. También incluirá 2,7 billones de yenes en recortes fiscales.

La creciente preocupación por el empeoramiento de la situación fiscal del país, provocada por el fastuoso paquete de estímulo de Takaichi, ha llevado a la moneda japonesa a mínimos de 10 meses y a los rendimientos de los bonos del Estado a máximos históricos.

En comentarios a la prensa, Takaichi subrayó que el paquete tiene plenamente en cuenta la sostenibilidad fiscal.

"En cuanto a la financiación, utilizaremos ingresos fiscales e ingresos no fiscales superiores a los previstos, pero cualquier déficit restante se cubrirá mediante la emisión de bonos del Estado adicionales", dijo.

"Pero se espera que el importe total de la emisión de bonos del Estado tras el presupuesto suplementario, combinado con el presupuesto inicial, para este ejercicio sea inferior al total del año pasado tras el suplementario, de 42,1 billones de yenes", dijo Takaichi.

El volumen de la emisión adicional de bonos del Estado para financiar el paquete de estímulo aún no se ha concretado, pero se espera que sea superior a los 6,69 billones de yenes emitidos para el estímulo del año pasado, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El gabinete tiene previsto aprobar un presupuesto suplementario para financiar el paquete ya el 28 de noviembre, con el objetivo de obtener la aprobación parlamentaria este año.

(1 dólar = 157,3100 yenes)

(Información de Makiko Yamazaki; edición de Stephen Coates y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)