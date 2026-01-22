El gasto de los consumidores estadounidenses aumenta con solidez en octubre y noviembre

WASHINGTON, 22 ene (Reuters) - El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó con solidez en noviembre y octubre, lo que probablemente mantiene a la economía en la senda de un tercer trimestre consecutivo de fuerte crecimiento. El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica en Estados Unidos, subió un 0,5% tras aumentar en el mismo margen en octubre, según informó el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio (BEA, por sus siglas en inglés). Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza del 0,5% en noviembre. Los datos combinados de octubre y noviembre se retrasaron debido a los 43 días de cierre del Gobierno.

Anteriormente, el jueves, la BEA informó de que la economía creció a una tasa anualizada del 4,4% en el tercer trimestre, tras expandirse a un ritmo del 3,8% en abril-junio. La Reserva Federal de Atlanta prevé que el Producto Interno Bruto aumente un 5,4% en el cuarto trimestre. La economía está siendo impulsada sobre todo por el gasto de los consumidores y la reducción del déficit comercial, ya que los aranceles generalizados del presidente Donald Trump frenan las importaciones. No obstante, los aranceles han elevado los precios para los consumidores y los economistas dicen que el gasto está siendo apoyado por los hogares de mayores ingresos, mientras que los hogares de ingresos bajos y medios se enfrentan a una capacidad limitada para sustituir las compras, creando lo que llamaron una economía en forma de K. El gasto bifurcado persistió a principios de enero. El Libro Beige de la Fed indicó la semana pasada que varios distritos observaron que "el gasto fue más fuerte entre los consumidores de mayores ingresos, con un aumento del gasto en bienes de lujo, viajes, turismo y actividades experienciales". El índice de precios PCE aumentó un 0,2% en noviembre, igualando el alza de octubre. En los 12 meses hasta noviembre, la medida subió un 2,8%, tras crecer un 2,7% en octubre. Excluyendo los volátiles componentes alimentario y energético, el índice de precios PCE subió un 0,2% tras el mismo margen de octubre. En los 12 meses transcurridos hasta noviembre, la llamada inflación subyacente aumentó un 2,8% tras avanzar un 2,7% en octubre. Los datos del IPC de diciembre sugieren que el PCE subyacente repuntó el mes pasado, con estimaciones de los economistas de hasta un 0,4%, lo que se traduciría en una mejora interanual del 3,1%. Los datos de la inflación PCE de diciembre se publicarán el 20 de febrero. Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios a finales de este mes.

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)