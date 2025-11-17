El gasto en construcción en EE. UU. repunta en agosto

WASHINGTON, 17 nov (Reuters) - El gasto en construcción de Estados Unidos repuntó de forma inesperada en agosto, probablemente impulsado por las renovaciones de viviendas, ya que el aumento de las tasas hipotecarias siguió pesando sobre la construcción de viviendas unifamiliares.

La Oficina del Censo del Departamento de Comercio indicó el lunes que el gasto en construcción aumentó un 0,2%, tras un alza similar revisada al alza en julio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el gasto en construcción disminuiría un 0,1% tras la caída del 0,1% registrada en julio.

El gasto disminuyó un 1,6% interanual en agosto. El informe, previsto inicialmente para el 1 de octubre, se retrasó debido al cierre récord del Gobierno federal durante 43 días. Fue el primero de los informes retrasados en publicarse, ya que el informe mensual de empleo de septiembre se publicará el jueves.

El gasto en proyectos de construcción privada aumentó un 0,3% en agosto. La inversión en construcción residencial se elevó un 0,8%, pero el gasto en nuevos proyectos de viviendas unifamiliares cayó un 0,4%. El gasto en viviendas multifamiliares, que representan una pequeña parte del mercado inmobiliario, creció un 0,2%.

El descenso de la inversión en construcción de viviendas unifamiliares sugiere que las renovaciones fueron probablemente el motor del aumento de la construcción residencial.

Las tasas hipotecarias han bajado desde sus elevados niveles de agosto al reanudar la Reserva Federal sus recortes de los tipos de interés, según mostraron los datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac, lo que podría impulsar la actividad de la construcción en septiembre.

Pero desde entonces las tasas hipotecarias han frenado su caída, ya que los responsables del banco central estadounidense han señalado su reticencia a volver a bajar los tipos el mes que viene. El tibio mercado laboral también está dejando de lado a los posibles compradores de viviendas, y el inventario de viviendas nuevas fue elevado en agosto, lo que podría desanimar a los constructores a emprender nuevos proyectos.

La inversión en estructuras privadas no residenciales, como oficinas y fábricas, declinó un 0,3% en agosto. El gasto en proyectos de construcción pública se mantuvo sin cambios. El gasto en construcción de las administraciones estatales y locales tampoco varió, mientras que los desembolsos en proyectos de la administración federal disminuyeron un 0,8%.

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)