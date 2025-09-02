El gasto en construcción en EEUU cae en julio

WASHINGTON, 2 sep (Reuters) - El gasto en construcción en Estados Unidos cayó en julio, debido a que las elevadas tasas hipotecarias siguieron limitando el mercado de la vivienda.

La Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó el martes de que el gasto en construcción se redujo un 0,1%, tras una caída no revisada del 0,4% en junio. El descenso estuvo en línea con las expectativas de los economistas. El gasto cayó un 2,8% interanual en julio.

El gasto en proyectos de construcción privada cayó un 0,2%. La inversión en construcción residencial aumentó un 0,1%, con un incremento del 0,1% en los nuevos proyectos de viviendas unifamiliares.

La inversión residencial se contrajo en el segundo trimestre a su ritmo más rápido en dos años y medio. Se espera que siga disminuyendo en el tercer trimestre, lo que supondría el tercer descenso trimestral consecutivo.

Las elevadas tasas hipotecarias han debilitado el mercado de la vivienda. Aunque las tasas hipotecarias han bajado desde los elevados niveles de este año por las expectativas de que la Reserva Federal reanude los recortes de los tipos de interés en septiembre, siguen siendo elevadas. La ralentización del mercado laboral también está limitando las ventas de viviendas.

El inventario de viviendas nuevas terminadas para la venta fue en julio el más alto de los últimos 16 años. El gasto en viviendas multifamiliares cayó un 0,4% en julio. La inversión en estructuras privadas no residenciales, como oficinas y fábricas, disminuyó un 0,5%. El gasto en estructuras no residenciales se contrajo en el trimestre abril-junio por segundo trimestre consecutivo.

El gasto en proyectos de construcción pública aumentó un 0,3%. El gasto en construcción de las administraciones estatales y locales subió un 0,1%, mientras que el gasto en proyectos de la administración federal aumentó un 3,2%. (Reportaje de Lucia Mutikani; editado en español por Juana Casas)