El gasto en construcción en EEUU repunta en octubre gracias a las reformas de viviendas

WASHINGTON, 21 ene (Reuters) - El gasto en construcción en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en octubre, probablemente como reflejo de las renovaciones de viviendas, mientras que la actividad en otros sectores fue débil.

La Oficina del Censo del Departamento de Comercio dijo el miércoles que el gasto en construcción subió un 0,5% tras caer un 0,6% en septiembre. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza del 0,1% en octubre. El gasto cayó un 1% interanual en octubre.

Los datos se retrasaron debido a los 43 días de cierre del Gobierno. El gasto en proyectos de construcción privada aumentó un 0,6% en octubre, tras haber descendido un 0,9% en septiembre.

La inversión en construcción residencial se disparó un 1,3% tras caer un 1,4% en septiembre. Esto se produjo a pesar de una caída del 1,3% en el gasto en nuevos proyectos de viviendas unifamiliares. El gasto en viviendas plurifamiliares, que representan una pequeña parte del mercado inmobiliario, declinó un 0,2%.

Con la caída de los proyectos de viviendas unifamiliares y plurifamiliares, el aumento de los desembolsos residenciales se debió probablemente a las renovaciones. La construcción de viviendas se ha visto frenada por el alza de las tasas hipotecarias, el encarecimiento de los materiales de construcción por los aranceles a las importaciones y la escasez de mano de obra.

También hay un exceso de oferta de viviendas nuevas en el mercado, lo que disuade a los constructores de iniciar nuevos proyectos. No obstante, las tasas hipotecarias han disminuido en las últimas semanas después de que el Gobierno comenzó las compras de valores respaldados por hipotecas, lo que podría estimular las compras de viviendas y reducir el inventario de casas nuevas.

El aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses a largo plazo en medio de las renovadas tensiones comerciales entre Washington y Europa podría, sin embargo, limitar los descensos.

Las tasas hipotecarias siguen el retorno de las notas a 10 años, que ha subido tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las naciones que no apoyen su intento de adquirir Groenlandia.

