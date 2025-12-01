El gasto en el Ciberlunes de EEUU alcanzaría los US$14.200 millones, gracias a los más ricos

Por Nicholas P. Brown y Chandni Shah

1 dic (Reuters) - Se espera que los consumidores estadounidenses gasten US$14.200 millones en el Ciberlunes, según Adobe Analytics, tras un intenso fin de semana de "Black Friday" en el que los consumidores más ricos gastaron a manos llenas y los compradores con menos ingresos buscaron ofertas.

Los estadounidenses gastarían un 6,3% más en Internet que el año pasado en el Ciberlunes, tradicionalmente el mayor día de compras por Internet del país y la culminación de cuatro días de frenesí consumista que comienza el día después de Acción de Gracias.

El gasto por Internet en Estados Unidos durante el Black Friday alcanzó la cifra récord de US$11.800 millones, y de US$23.600 millones durante todo el fin de semana, un 9% más que el año pasado, según Adobe, que monitoriza 1 billón de visitas de compradores a sitios web de venta por Internet.

Las compras en las tiendas fueron más débiles, con un descenso del 5,3% durante el fin de semana en comparación con el año pasado, según datos de RetailNext, una empresa de análisis del tráfico peatonal.

Los primeros datos sugieren una bifurcación entre los consumidores más ricos, que gastaron más libremente, y los compradores de rentas más bajas, que buscaron productos asequibles en tiendas como Walmart y Target, dijo Marshal Cohen, asesor jefe de comercio minorista de la empresa de investigación de consumo Circana.

"Cuando se observa el consumo unitario en lugar del gasto en dólares, se ve claramente una diferencia", dijo Cohen, citando datos de encuestas a compradores y observaciones en las tiendas. "Los compradores de rentas más bajas están comprando artículos de menor precio o comprando menos artículos".

Se espera que los artículos de lujo superen ligeramente el crecimiento general, dijo Cohen.

El gasto navideño se ha ralentizado en general desde la pandemia, al menos en Internet. Los datos de Adobe muestran repuntes de un solo dígito cada uno de los últimos cinco años, después de un crecimiento anual de dos dígitos entre 2015 y 2020.

Los consumidores de bajos ingresos, que recibieron fondos de estímulo del Gobierno durante la pandemia, se han vuelto más conscientes de los precios a medida que ese dinero se ha disipado, dijo Mark Mathews, economista jefe de la Federación Nacional de Minoristas, una organización sectorial.

Aun así, el crecimiento de las ventas ha sido notable, teniendo en cuenta la reciente paralización del Gobierno de Estados Unidos y la débil confianza de los consumidores en una época de altos aranceles.

Esto refleja la fortaleza de los indicadores económicos, como el crecimiento de los salarios reales y la renta disponible, a pesar de los temores de los consumidores, dijo Mathews. (Reportaje de Nicholas P. Brown en Nueva York y Chandni Shah en Bengaluru; Edición de Anil D'Silva, Sriraj Kalluvila y David Gregorio)