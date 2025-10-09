El gasto en la Semana Dorada china cae, en una señal de alarma para la economía

Por Sophie Yu y Brenda Goh

PEKÍN/SHANGHÁI, 9 oct (Reuters) - El gasto promedio de los turistas chinos cayó a su nivel más bajo en tres años durante los ocho días de vacaciones de la Semana Dorada de este año, lo que empañaba las expectativas de que un repunte del mercado bursátil nacional hubiese animado a los consumidores a abrir sus billeteras.

La debilidad del consumo ha lastrado a la segunda mayor economía del mundo este año, mientras las autoridades sortean presiones en múltiples frentes, desde las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta el clima extremo, la excesiva competencia en el mercado interno y la debilidad crónica del sector inmobiliario.

En China, el festival del Medio Otoño es importante para las reuniones familiares, y este año coincidió con la fiesta del Día Nacional, lo que resultó en un descanso más largo de lo normal que va del 1 al 8 de octubre.

El gasto medio por viaje durante las vacaciones de este año alcanzó los 911,04 yuanes (US$113,52), un 0,55% menos que en el mismo periodo del año pasado, según cálculos de Reuters basados en datos del Gobierno publicados el jueves.

Fue la cifra más baja desde 2022, cuando el gasto cayó a 680,6 yuanes durante los confinamientos por la pandemia de COVID-19.

Se realizaron un total de 888 millones de viajes durante las vacaciones, según el Ministerio de Cultura y Turismo, en comparación con los 765 millones de viajes durante el descanso de siete días del año anterior.

Los ingresos del turismo nacional durante las vacaciones ascendieron a 809.000 millones de yuanes, un 15% más que el año pasado.

Los analistas de Citi señalaron en una nota publicada el miércoles que las actividades vacacionales en general habían vuelto en gran medida a la normalidad a medida que se recuperaban los viajes de larga distancia.

"Sin embargo, el nuevo impulso de crecimiento fue moderado y vemos pocos indicios del 'efecto riqueza' del repunte de la renta variable", afirmaron.

La reciente subida de las acciones chinas a niveles máximos de la década había suscitado esperanzas de un aumento del gasto de los consumidores, pero los analistas de Nomura señalaron a principios de esta semana que el impacto en el consumo probablemente sería limitado en lo que queda de año.

(US$1 = 7,1262 yuanes chinos)

(Reporte de Sophie Yu y Brenda Goh; edición en español de Javier López de Lérida)