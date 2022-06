El gel desinfectante de manos está presente en el centro galáctico

Por primera se ha identificado en el espacio el isopropanol, una sustancia que se utiliza como desinfectante en la Tierra, y que es el alcohol más grande en términos moleculares detectado hasta ahora.

La identificación fue posible gracias a las observaciones de la región de formación estelar Sagitario B2 (Sgr B2) cerca del centro de nuestra galaxia, donde ya se han detectado muchas moléculas. Es el objetivo de una extensa investigación de su composición química con el telescopio ALMA en Chile.

La búsqueda de moléculas en el espacio lleva más de 50 años. Hasta la fecha, los astrónomos han identificado 276 moléculas en el medio interestelar. La base de datos de Colonia para espectroscopia molecular (CDMS) proporciona datos espectroscópicos para detectar estas moléculas, aportados por muchos grupos de investigación, y ha sido fundamental en su detección en muchos casos.

El objetivo del presente trabajo es comprender cómo se forman las moléculas orgánicas en el medio interestelar, en particular en las regiones donde nacen nuevas estrellas, y lo complejas que pueden ser estas moléculas. La motivación subyacente es establecer conexiones con la composición química de los cuerpos del sistema solar, como los cometas, como lo hizo, por ejemplo, la misión Rosetta al cometa Churyumov-Gerasimenko hace unos años.

Una región sobresaliente de formación estelar en nuestra galaxia donde se detectaron muchas moléculas en el pasado es Sagitario B2 (Sgr B2), que se encuentra cerca de la famosa fuente Sgr A*, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia.

"Nuestro grupo comenzó a investigar la composición química de Sgr B2 hace más de 15 años con el telescopio IRAM de 30 m", dice en un comunicado Arnaud Belloche del Instituto Max Planck de Radioastronomía (MPIfR) en Bonn/Alemania, autor principal del estudio. "Estas observaciones fueron exitosas y condujeron en particular a la primera detección interestelar de varias moléculas orgánicas, entre muchos otros resultados".

Con la llegada del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hace diez años, fue posible ir más allá de lo que se podía lograr hacia Sgr B2 con un telescopio de plato único y un estudio a largo plazo de la composición química de Sgr B2 que aprovechó la alta resolución angular y sensibilidad que brinda ALMA.

Hasta ahora, las observaciones de ALMA han llevado a la identificación de tres nuevas moléculas orgánicas (cianuro de isopropilo, N-metilformamida, urea) desde 2014. El último resultado de este proyecto ALMA es ahora la detección de propanol (C3H7OH).

El propanol es un alcohol, y ahora es el más grande de esta clase de moléculas que se ha detectado en el espacio interestelar. Esta molécula existe en dos formas ("isómeros"), según el átomo de carbono al que esté unido el grupo funcional hidroxilo (OH): 1) propanol normal, con el OH unido a un átomo de carbono terminal de la cadena, y 2) iso-propanol, con OH unido al átomo de carbono central de la cadena.

El isopropanol también es bien conocido como el ingrediente clave en los desinfectantes para manos en la Tierra. Ambos isómeros de propanol en Sgr B2 fueron identificados en el conjunto de datos de ALMA. Es la primera vez que se detecta isopropanol en el medio interestelar y la primera vez que se detecta propanol normal en una región de formación estelar.

La primera detección interestelar de propanol normal se obtuvo poco antes de la detección de ALMA por un equipo de investigación español con radiotelescopios de plato único en una nube molecular no muy lejos de Sgr B2. Sin embargo, la detección de isopropanol hacia Sgr B2 solo fue posible con ALMA.