El general ruso de mayor rango dice que el ejército avanza en Ucrania y apunta a Mirnogrado

MOSCÚ, 9 dic (Reuters) -

El general ruso de más alto rango, Valeri Guerásimov, dijo el martes que las fuerzas de Moscú estaban avanzando a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania y tenían como objetivo las tropas ucranianas cercadas en la ciudad de Mirnogrado.

En una reunión en el puesto de mando con oficiales de la Agrupación Centro, que combate en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, Gerasimov dijo que el presidente Vladimir Putin había ordenado la derrota de las fuerzas ucranianas en Mirnogrado, una localidad con una población anterior a la guerra de unas 46.000 personas al este de Pokrovsk.

Rusia había tomado el control de más del 30% de los edificios de Mirnogrado, dijo Gerasimov.

Rusia, que utiliza el nombre soviético de Krasnoarmeysk para referirse a la ciudad vecina Pokrovsk, afirma que ha tomado toda la ciudad y asegura que también ha rodeado a las fuerzas ucranianas en Mirnogrado, que los rusos llaman Dimitrov.

Ucrania ha negado en repetidas ocasiones las afirmaciones rusas de que Pokrovsk haya caído y afirma que sus fuerzas aún mantienen parte de la ciudad y están contraatacando en Mirnogrado.

Rusia controla actualmente el 19,2% de Ucrania, incluida Crimea, que se anexionó en 2014, Lugansk, más del 80% de Donetsk, alrededor del 75% de Jersón y Zaporiyia, y porciones de las regiones de Járkov, Sumy, Mikoláiv y Dnipropetrovsk.

Ucrania afirma que está manteniendo sus líneas defensivas y obligando a Rusia a pagar un alto precio por lo que, en su opinión, son ganancias relativamente modestas.

Putin dijo la semana pasada que Rusia tomaría el control total de la región ucraniana de Dombás por la fuerza a menos que las fuerzas ucranianas se retiren, algo que Kiev ha rechazado rotundamente.

