TORONTO (AP) — El gerente general de los Azulejos Ross Atkins expresó su pesar de que Shoehei Ohtani haya rechazado a Toronto después de reunirse con el equipo y escoger firmar por una cifra récord de 700 millones de dólares por 10 años con los Dodgers de Los Ángeles.

Atkins confirmó por primera vez que Ohtani visitó las instalaciones de entrenamiento en primavera de Toronto, en Dunedin, Florida, pero no confirmó si la reunión ocurrió el 4 de diciembre cuando el gerente habló con reporteros después de la reunión de invierno vía Zoom, en lugar de hacerlo en persona en Nashville, Tennessee. Ohtani anunció su acuerdo con los Dodgers cinco días después.

“Obviamente estábamos muy decepcionados con el resultado y fue una llamada telefónica muy difícil de recibir, una de las más difíciles de mi carrera”, reconoció Atkins el miércoles. “Al mismo tiempo, (fue un) proceso increíble y un esfuerzo y colaboración de grupo del que me siento muy bien, no solo ese proceso sino lo que significó estar en esa posición para la organización, para la ciudad, para el país. No tengo duda de que se sentía excepcionalmente atraído por este país, esta ciudad, este equipo. Nos sentimos increíbles con el proceso, pero seguimos adelante”.

Ohtani también se reunió con los Giants de San Francisco, quienes dijeron que hicieron una oferta comparable con la que acordó el japonés con los Dodgers.