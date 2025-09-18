El gestor aeroportuario español invertirá más de US$15.000 millones entre 2027 y 2031

El grupo español Aena, el primer operador aeroportuario del mundo en número de pasajeros y controlado en un 51% por el Estado español, anunció el jueves que invertirá más de US$15.000 millones entre 2027 y 2031 para ampliar y modernizar sus aeropuertos.

Se trata de "la mayor inversión en nuestra red de las últimas décadas", se congratuló el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en una rueda de prensa.

"Hoy se anunciará públicamente la propuesta de inversiones del periodo 2027-2031 (...) que comprende una inversión total de 12.888 millones de euros", equivalentes a más de US$15.000 millones, indicó Aena en un comunicado al regulador bursátil español.

Esta propuesta de inversión será sometida a la aprobación del Consejo de Ministros, precisó el comunicado.

Aena, que gestiona 46 aeropuertos en España, el segundo destino mundial después de Francia, no comunicó más detalles, pero Sánchez detalló que "1500 millones de euros se van a destinar a proyectos tecnológicos, a la innovación, a la sostenibilidad medioambiental, a ver cómo podemos continuar descarbonizando nuestra economía".

Sánchez dijo que Aena prevé superar los 320 millones de pasajeros en sus aeropuertos en 2025.

Entre enero y junio, el gestor de aeropuertos reportó un incremento del 10% de su beneficio semestral, gracias al dinamismo del tráfico aéreo, impulsado por la alta afluencia turística, con 894 millones de euros de beneficio neto.

La facturación del grupo alcanzó en el primer semestre del año cerca de 3000 millones de euros, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior; de ellos 1570 millones por el pago de tasas aeroportuarias.

Si se toma en cuenta el aeropuerto londinense de Luton, especializado en las compañías de bajo costo, y los aeropuertos gestionados por el grupo español en Brasil, Aena recibió entre junio y agosto 258 millones de pasajeros (+4,3% en comparación con el mismo período del año pasado), según las últimas cifras oficiales.

mig/mdm/du/pb