El Getafe y el ayuntamiento de esta ciudad madrileña han acordado eliminar el nombre del exfutbolista Alfonso Pérez del nombre de su estadio, tras sus declaraciones críticas sobre la selección femenina después del escándalo del beso forzado a Jenni Hermoso en el mundial de Australia.

"Ayuntamiento y Getafe C.F. acuerdan renombrar el estadio de la ciudad como 'Coliseum'" eliminando el nombre del que fuera jugador del Real Madrid, informó el consistorio este miércoles en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El ayuntamiento "trasladó al club que esta instalación municipal, cedida al Getafe C.F., sea un ejemplo para trasmitir valores positivos del deporte como la igualdad, la solidaridad y el respeto", añade el comunicado municipal.

El acuerdo entre ambas entidades contempla que el Getafe tenga la "posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre 'Coliseum'", donde antes seguía el nombre Alfonso Pérez.

Alfonso afirmó en una entrevista con el diario El Mundo al ser preguntado por lo sucedido con la selección femenina, que "hay mujeres trabajando en todos los cargos de grandes empresas y nadie les cierra ya puertas. Pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática".

"Seguro que hay otras deportistas de otros deportes a las que les gustaría cobrar como las jugadoras de la selección española femenina y no pueden, como a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno. Es lo que hay", añadió Alfonso.

"Cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera. No se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino. Ha evolucionado pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre", opinó en la entrevista el antiguo internacional español, que pasó por Real Madrid, Barcelona o Betis.

Estas declaraciones llegaron tras el plante de las internacionales españolas como respuesta al beso forzado a Jenni Hermoso por el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, solucionado con un acuerdo con la Federación y el gobierno españoles para avanzar en la igualdad de condiciones de trabajo y cambios en diferentes departamentos federativos.

La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, afirmó sentirse "defraudada y triste" por las declaraciones de Alfonso, por lo que contactó con el Getafe "para tomar las medidas correspondientes".

Gr/dam