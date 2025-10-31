LA NACION

El Getafe vence 2-1 y hunde al colista Girona en la liga española

El Getafe venció este viernes 2-1 al colista Girona en el arranque de la undécima jornada de La Liga, un resultado que mete provisionalmente a los madrileños en el Top 6 del...

El Getafe vence 2-1 y hunde al colista Girona en la liga española
Bernat Armangue - AP

El Getafe venció este viernes 2-1 al colista Girona en el arranque de la undécima jornada de LaLiga, un resultado que mete provisionalmente a los madrileños en el Top 6 del campeonato y que hunde a los catalanes.

Hubo que esperar a la recta final del partido en el Coliseum, en Getafe, para que la balanza se decantase.

Mario Martín (72') abrió la cuenta al rematar de cabeza un lanzamiento de falta centrado al área por Luis Milla.

Borja Mayoral (86') asestó el golpe final al aparecer en el segundo palo para rematar a bocajarro un centro suave colocado por Álex Sancris.

En el tiempo añadido, el uruguayo Cristhian Stuani, que había entrado desde el banquillo tras el primer gol rival, recortó tras convertir un penal (90+6').

Pero el tanto charrúa no sirvió para evitar la sexta derrota en LaLiga para el Girona, último clasificado del campeonato con solo 7 puntos.

El resultado deja al Getafe en la sexta posición (17 puntos) de forma provisional, antes de que se celebren el resto de partidos de la jornada.

El sábado, el líder Real Madrid recibirá al Valencia (18º) y el domingo el FC Barcelona hará de anfitrión del Elche (9º).

