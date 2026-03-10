El gigante brasileño de supermercados Pão de Açúcar reestructurará su deuda

El gigante brasileño de supermercados Grupo Pão de Açúcar (GPA), en graves dificultades financieras, anunció este martes un acuerdo con sus principales acreedores para reestructurar su deuda.

Esta cadena, en la que el grupo francés Casino posee una participación de 22,5%, opera más de 700 supermercados en Brasil.

GPA explicó en un comunicado dirigido a sus accionistas que el "Plan de reestructuración extrajudicial" cubre una deuda de 4.500 millones de reales (unos US$871 millones).

Especificó que llegó a un acuerdo con los acreedores del 46% del monto.

Según la cadena, el plan no afectará las obligaciones actuales con proveedores, socios y clientes y tampoco los gastos relacionados con sus trabajadores.

GPA sostiene que el acuerdo se diseñó para preservar las operaciones en sus sucursales, que seguirán funcionando con normalidad.

Sus dificultades financieras se derivan, en particular, de las altísimas tasas de interés en Brasil.

Desde julio, el Banco Central ha mantenido su tipo de interés de referencia en 15%, uno de los más altos del mundo, en un intento por contener la inflación en la mayor economía de América Latina.

Fundada por el multimillonario Abilio Diniz, fallecido en 2024, GPA estuvo controlada por Casino durante unos 12 años.

Poco después del fallecimiento de su fundador, la empresa brasileña lanzó una ampliación de capital, tras la cual el grupo francés dejó de ser el accionista mayoritario, que pasó a ser el grupo Coelho Diniz.