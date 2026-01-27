El gigante chino Anta Sports se convertirá en el principal accionista de Puma

El gigante chino de artículos deportivos Anta Sports comprará la mayor participación en la emblemática marca alemana Puma por un valor de US$1.790 millones, según un documento presentado este martes en la bolsa de valores de Hong Kong.

Anta adquirirá 43 millones de acciones a 35 euros cada una (unos US$41) al grupo Artemis, propiedad de la multimillonaria familia francesa Pinault, de acuerdo con la declaración presentada, lo que le dará una cuota del 29%.

El precio es más de un 60% superior al último valor de cierre de Puma, según datos de la agencia económica Bloomberg.

Anta afirmó en el comunicado que la participación "mejorará aún más su presencia y el reconocimiento de la marca en el mercado mundial de artículos deportivos", incluida China.

"Creemos que el precio de las acciones de Puma en los últimos meses no refleja plenamente el potencial a largo plazo de la marca", aseguró Ding Shizhong, presidente de Anta.

El comunicado afirma que Anta aún no tiene planes de lanzar una oferta pública de adquisición total de Puma.

La empresa, con sede en la provincia de Fujian, en el sureste de China, es una de las mayores compañías de indumentaria deportiva del mundo.

Fundada en 1991, es la empresa matriz de muchas marcas globales a través de su filial Amer Sports, entre las que se incluyen Wilson, Arc'teryx y Salomon.

También controla los derechos en el vasto mercado chino de marcas extranjeras de ropa deportiva, como Fila y Descente.

Puma, sin embargo, ha estado luchando contra la débil demanda en los últimos meses y vio cómo sus ventas disminuían más de un 15% en el tercer trimestre del año pasado.