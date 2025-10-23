El gigante estadounidense de la defensa RTX ganó 4407 millones hasta septiembre, un 55% más

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La firma estadounidense RTX, la mayor empresa de defensa del mundo por capitalización bursátil, registró unas ganancias netas atribuidas de US$5110 millones (unos 4407 millones de euros al cambio actual) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 55,22% en comparación con los US$3392 millones (2839 millones de euros) del mismo periodo de 2024, según las últimas cuentas presentadas por la compañía.

De hecho, los beneficios acumulados por la empresa entre enero y septiembre suponen un 7% más que los US$4774 millones (4117 millones de euros) que ganó en todo 2024.

Por otro lado, la facturación de RTX en los tres primeros trimestres del ejercicio se situó en US$64.365 millones (55.512 millones de euros), un 8,88% más que los US$59.115 millones (50.984 millones de euros) que ingresó en el mismo periodo del curso anterior.

Asimismo, el resultado operativo de la compañía norteamericana alcanzó los US$6704 millones (5782 millones de euros), lo que supone un incremento del 51% en comparación con los US$4427 millones (3818 millones de euros) que registró en el acumulado de los nueve primeros meses de 2024.

De este modo, el margen operativo sobre la facturación de RTX se situó en el 10,41% en el acumulado hasta septiembre, frente al 7,48% que obtuvo en el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, la compañía registra una cartera de pedidos de alrededor de US$251.000 millones (216.476 millones de euros).

ELEVA PREVISIÓN DE INGRESOS

Por todo ello, la empresa ha elevado sus previsiones de ingresos para 2025 a una horquilla de entre US$86.500 y US$87.000 millones (entre 74.600 y 75.000 millones de euros), lo que supone una revisión al alza de los cálculos anteriores del 2% en el rango inferior y del 1,75% en el superior.

El negocio de RTX se concentra en sus filiales Pratt & Whitney, dedicada a la fabricación de motores de avión (tanto civiles como militares); Collins Aerospace, especializada en tecnología dual de aviación y defensa, y en Raytheon, centrada en el segmento espacial y en misiles para el ámbito de la defensa.

Cabe recordar que RTX es la mayor empresa de defensa del mundo por capitalización bursátil, con casi US$238.000 millones (205.264 millones de euros), por delante de la francesa Safran, con casi US$150.000 millones (129.368 millones de euros) o las también estadounidenses Honeywell y Lockheed Martin, que se mueven en una horquilla de entre US$132.000 y US$115.000 millones (entre 113.844 y 99.182 millones de euros), respectivamente, mientras que la empresa española más grande del sector, Indra, capitaliza 7765 millones de euros.