El gigante japonés de la cerveza Asahi no puede reanudar la producción tras un ciberataque

TOKIO, 30 sep (Reuters) - El gigante japonés de la cerveza y las bebidas Asahi Group Holdings no ha podido reanudar la producción en sus fábricas nacionales un día después de un ciberataque y no puede prever cuándo podrá reanudarla, dijo el martes un portavoz de la empresa.

La compañía tiene 30 plantas en Japón que fabrican cerveza, bebidas y productos alimenticios, pero aún está investigando si todas ellas han detenido la producción, añadió el portavoz. El fabricante de la cerveza Asahi Super Dry, el "whisky" Nikka y la sidra Mitsuya dijo anoche que las empresas de su grupo en Japón suspendieron sus operaciones, incluido el procesamiento de pedidos, el envío y las funciones del centro de llamadas debido a una caída del sistema provocada por un ciberataque, aunque no se ha confirmado ninguna filtración de información personal. (Información de Kentaro Okasaka; escrito por Kantaro Komiya; edición de Christian Schmollinger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

