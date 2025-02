El gigante minero Vale es demandado en Brasil por contaminación metálica en pueblos indígenas

BRASILIA, Brasil (AP) — La Fiscalía Federal de Brasil ha demandado al gigante minero Vale, al gobierno brasileño y al estado amazónico de Pará por la contaminación de metales pesados en los cuerpos de los indígenas xikrin.

La demanda civil, presentada el viernes y divulgada esta semana, alega contaminación por la explotación de níquel de Vale en el yacimiento de Onca-Puma, y que el río Catete transporta contaminantes de la mina al territorio indígena. En 2022, la empresa y los xikrin llegaron a un acuerdo de indemnización mensual, pero no cubría los problemas de salud, según la acusación.

Un estudio de la Universidad Federal de Pará, realizado la primavera pasada en aldeas del territorio indígena xikrin do Cateté, encontró niveles peligrosamente altos de metales pesados, incluyendo plomo, mercurio y níquel, en el cabello de prácticamente todas las 720 personas encuestadas. Temiendo la contaminación en el agua del río, los xikrin están utilizando agua embotellada para sus hijos y comprando pescado en los mercados municipales.

En un caso extremo, una mujer de 19 años tenía niveles de níquel un 2.326% por encima del límite seguro, según el estudio. Si no se trata, la intoxicación por metales pesados puede llevar a daños cerebrales y fallos orgánicos.

La Fiscalía Federal, responsable de proteger los derechos indígenas, está exigiendo que Vale establezca un programa permanente de monitoreo de salud para la comunidad. También solicita al estado de Pará, que otorgó la licencia ambiental, y al gobierno federal, que supervisa las políticas de salud pública indígena, que proporcionen apoyo técnico y administrativo y aseguren una adecuada supervisión ambiental.

“La situación de los xikrin do Cateté es una verdadera tragedia humanitaria y requiere una respuesta urgente del poder judicial brasileño. La inacción solo aumentaría el sufrimiento de la comunidad indígena, que enfrenta a diario la contaminación en su propio entorno”, afirma la demanda.

En una respuesta por escrito, la agencia ambiental de Pará dijo que firmó un acuerdo con Vale en 2024 “para mitigar los impactos socioambientales de las actividades de la mina de níquel Onca-Puma”.

Vale y el Ministerio de Salud de Brasil no han respondido de momento a los mensajes de The Associated Press que solicitaban comentarios.

En noviembre, la capital de Pará, Belém, será sede de la conferencia climática de las Naciones Unidas conocida como COP30. Vale está construyendo uno de los proyectos de infraestructura más grandes para la conferencia, el Parque da Cidade, o Parque de la Ciudad, de aproximadamente 50 hectáreas (123 acres).

La empresa minera fue responsable de dos de los desastres ambientales más devastadores de Brasil, en 2015 y 2019, cuando colapsaron represas de desechos en el estado de Minas Gerais. Los desastres causaron la muerte de 291 personas y contaminaron cientos de kilómetros (millas) de vías fluviales.

