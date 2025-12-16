El gigante suizo Holcim adquiere participación mayoritaria en la peruana Cementos Pacasmayo

El gigante suizo de los materiales de construcción Holcim anunció este martes que reforzó su presencia en Perú al adquirir la participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo, la principal cementera del país suramericano.

El grupo no reveló el importe exacto de su participación, pero precisó en un comunicado que el acuerdo alcanzado valora a la empresa peruana fundada hace 67 años en US$1.500 millones.

Cotizada en la Bolsa de Lima y en la Bolsa de Nueva York, Cementos Pacasmayo cuenta con tres cementeras con una capacidad de producción de alrededor de 5 millones de toneladas al año, así como con 28 plantas de concreto premezclado y prefabricado, detalló Holcim.

Se espera que las ventas netas de la compañía latinoamericana, que da empleo a unas 2.000 personas, alcancen los US$630 millones en 2025.

Esta adquisición está "plenamente en línea" con el objetivo del grupo de acelerar su crecimiento en "la atractiva región" de América Latina, destacó el director general de Holcim, Miljan Gutovic, citado en el boletín.

Cementos Pacasmayo "genera un gran volumen de efectivo y cuenta con una cartera complementaria de materiales de construcción y soluciones para la construcción. Espero dar la bienvenida a los 2.000 empleados (...) a Holcim y acelerar juntos el crecimiento", añadió.

Esta compra de la participación mayoritaria está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras.

El grupo espera cerrar la transacción durante el primer semestre de 2026.

La operación se produce un año después de la entrada de Holcim en el mercado peruano.

Ya había adquirido Comacsa, productor de cemento y minerales industriales; Mixercon, fabricante de hormigón premezclado; y la Compañía Minera Luren, especializada en soluciones para muros.