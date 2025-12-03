El Girona, de empatar con el Real Madrid a caer en Copa ante el Ourense

El Girona, que logró empatar a uno ante el Real Madrid en su feudo el domingo, cayó eliminado este miércoles en la segunda ronda de la Copa del Rey al perder por 2-1 ante el Ourense, de la tercera categoría del fútbol español.

Los gallegos, que jugaban en su casa, se adelantaron inmediatamente con un tanto de Álvaro Yuste (1), que fue contrarrestado por el colombiano Yáser Asprilla (25).

Pero los locales, que apearon al Real Oviedo en la primera eliminatoria, acabaron por llevarse el triunfo gracias al tanto del marroquí Omar Ouhdadi (64).

De esta manera, el Girona termina su periplo por la Copa en una temporada en la que va decimoctavo en LaLiga, un año después de haber disputado la Liga de Campeones.

En otros partidos de la jornada, la Real Sociedad se impuso 2-0 al Reus, de la cuarta división, y el Levante 1-0 al Cieza, de quinta categoría, mientras que el Betis hizo lo propio por 4-1 frente al Torrent, de cuarta.

El Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic Club, equipos que disputarán en enero la Supercopa de España, están exentos en la segunda eliminatoria del torneo del KO. Los cuatro equipos harán su entrada en la tercera ronda previstos para los días 16, 17 y 18 de diciembre.