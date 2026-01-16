El Girona sorprende al Espanyol con un doblete de Vanat

Con dos goles del ucraniano Vladyslav Vanat, el Girona se impuso 2-0 en su visita al Espanyol este viernes en el partido que abrió la vigésima jornada de la liga española.

Los dos tantos fueron de penal y en el descuento de cada una de las dos mitades, en el 45+3 y el 90+3. Y en ambas ocasiones fueron muy discutidos por la grada del RCDE Stadium de Cornellà, cerca de Barcelona.

Con un punto en los tres últimos partidos, el Espanyol (5º) ve su sueño de clasificar a la Liga de Campeones de Europa alejarse y quedó a cuatro puntos del cuarto lugar, ocupado por el Atlético de Madrid, que el domingo recibirá al Alavés (16º).

Por su parte, el Girona, que encadenó un tercer triunfo consecutivo, sigue su escalada y es ahora noveno en la clasificación.

El sábado, las miradas en LaLiga se dirigirán al Santiago Bernabéu, donde se espera un recibimiento tenso al Real Madrid, que viene de perder la Supercopa de España ante el Barcelona y de ser eliminado por el Albacete, un equipo de segunda división, en octavos de final de la Copa del Rey.

Álvaro Arbeloa sustituyó el lunes a Xabi Alonso como titular del banquillo merengue y el sábado tiene su primer examen liguero ante un Levante (19º) que está en puestos de descenso.

El Real Madrid llega a este fin de semana como segundo de la tabla a cuatro unidades del líder Barcelona, que el domingo visitará a la Real Sociedad (12ª).