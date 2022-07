El gobernador de California firma una ley que permite a los ciudadanos a demandar a quienes porten armas

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha promulgado este viernes un proyecto de ley que permite a los ciudadanos del estado a demandar a quienes fabriquen, vendan, transporten o distribuyan armas de asaltos, rifles o armas no serializadas, siguiendo el modelo de la reciente ley antiaborto de Texas.

La nueva ley permite a los californianos demandar a los fabricantes y ciudadanos que distribuyan armas de asalto prohibidas o "pistolas fantasma". Newsom ha modelado explícitamente el concepto en una ley antiaborto de Texas y apoyada por el Tribunal Supremo estadounidense, que permite a las personas presentar demandas legales contra los proveedores de servicios de aborto, ha informado 'Politico'.

"California ser√° el primer estado en permitir que las personas demanden a quienes difundan armas de asalto ilegales y pistolas fantasma. Si estados como Texas pueden usar leyes para poner a las mujeres en peligro, entonces California usar√° esa autoridad para proteger vidas", ha detallado la oficina del gobernador californiano en un mensaje de Twitter.

El nuevo proyecto de ley otorgar√° a los denunciantes al menos 10.000 d√≥lares (9.800 euros) por cada arma identificada en una demanda, ya sean armas de asalto ilegal, rifles, pistola si n√ļmero de series, o incluso aquellas fabricadas en casa para evitar el rastreo, tal y como recoge la norma.

Newsom ha reconocido que esta ley ser√° "probablemente impugnada" en el Tribunal Supremo, aunque ha asegurado que "si queda alg√ļn principio" en el tribunal, "no hay forma de que puedan negarnos el derecho de avanzar en esta direcci√≥n", ya que la norma est√° inspirada en otra ley aupada por el Supremo estadounidense en Texas, aunque con el enfoque en la interrupci√≥n del embarazo.

"Esto no es una coincidencia. M√°s armas no nos hacen m√°s seguros, leyes como estas s√≠ lo hacen. Punto", ha apuntado el fiscal general de California Rob Bonta, que ha explicado que est√° comprometido con hacer cumplir leyes de seguridad de armas "de sentido com√ļn", seg√ļn 'The Hill'.

Sin embargo, la ley ha recibido cr√≠ticas de algunas asociaciones, como Acci√≥n de California de la Uni√≥n Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que advirti√≥ en mayo que la medida sentar√≠a un "precedente legal peligroso: no solo socavar√≠a los principios fundamentales del debido proceso, sino que eliminar√≠a el poder judicial como control y equilibrio", seg√ļn ha recogido la cadena CNN.

"Admiramos y compartimos el compromiso del gobernador con la libertad reproductiva, y no nos oponemos a su leg√≠tima preocupaci√≥n por la mortal proliferaci√≥n de armas ilegales. Pero no hay forma de "aprovechar la l√≥gica defectuosa" de la ley de Texas. Ning√ļn motivo es digno de justificar un asalto tan radical y peligroso a nuestra estructura constitucional. Replicar el reprobable modelo de Texas s√≥lo sirve para legitimarlo", ha a√Īadido la organizaci√≥n.

La firma de este nuevo proyecto de ley se da casi un mes despu√©s de que el Tribunal Supremo de Estados revocase el precedente legal que permit√≠a el aborto en el pa√≠s, Roe contra Wade; y en un momento en el que hay un debate abierto en Estados Unidos sobre el control de las armas tras los sucesivos tiroteos que se han cobrado m√ļltiples vidas durante 2022.