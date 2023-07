El gobernador de California no impugnará la posibilidad de libertad para una exintegrante de la familia Manson

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado este viernes que no impugnará el fallo del panel de apelaciones del estado de May, que abrió la posibilidad de libertad condicional para Leslie Van Houten, ex seguidora de Charles Manson y asesina convicta.

Van Houten está cumpliendo sentencias simultáneas desde siete años a cadena perpetua tras ser condenada en 1971 por su papel en los asesinatos del ejecutivo de supermercados Leno LaBianca y su esposa, Rosemary, en su casa, según ha informado CNN.

"Más de 50 años después de que la secta Manson cometiera estos brutales delitos, las familias de las víctimas aún sienten el impacto, al igual que todos los californianos. El gobernador Newsom revocó la concesión de libertad condicional de la señora Van Houten tres veces desde que asumió el cargo y se defendió de sus impugnaciones de esas decisiones en la corte", ha explicado el portavoz del gobernador, Erin Mellon, en un comunicado.

"El gobernador está decepcionado por la decisión del Tribunal de Apelación de liberar a la señora Van Houten, pero no emprenderá más acciones ya que es poco probable que los esfuerzos para apelar más tengan éxito. La Corte Suprema de California acepta apelaciones en muy pocos casos y, en general, no selecciona casos en función de este tipo de determinación de hechos específicos", ha añadido.

Van Houten y su equipo están "encantados" con el anuncio, según ha dicho la abogada de Van Houten, Nancy Tetreault, a CNN.

"Simplemente está agradecida de que su rehabilitación, su arduo trabajo para reformar su forma de pensar, comprender los factores causales que la llevaron a ser influenciada por Manson. Está agradecida de que la corte de apelaciones reconozca eso", ha explicado la abogada.

Van Houten quedará en libertad condicional en espera de una audiencia de comportamiento final, y la fecha exacta se mantendrá confidencial por su seguridad, según Tetreault.

Europa Press