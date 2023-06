El gobernador de Estambul ilegaliza un año más las marchas del Orgullo en la ciudad

El gobernador de Estambul, Davut Gul, ha anunciado este viernes la ilegalización, un año más, de las marchas del Orgullo en la ciudad, eventos que ha sido escenario, en ediciones anteriores, de represión policial contra sus participantes.

Los grupos LGBTI+ tenían previstos dos desfiles en los próximos días, para el 18 y el 25 de junio, cuya celebración queda de nuevo en vilo. Por norma general, la comunidad ignora las órdenes de las autoridades y sale igualmente a las calles para reivindicar sus derechos, lo que suele terminar con el uso de cañones de agua por parte de la Policía. La edición del año pasado se saldó con 150 detenciones.

Gul, nombrado en el cargo a principios de mes por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha seguido la línea de sus predecesores y prohibido la marcha por motivos puramente ideológicos.

"No se permitirá ninguna actividad que atente contra nuestra institución familiar, garantía de nuestra nación y estado", ha manifestado el gobernador en su cuenta de Twitter. "No se permitirá la marcha de grupos que no reciban el permiso para hacerlo", ha añadido.

