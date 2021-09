El gobernador de Nariño alerta de que la inseguridad en Tumaco ha desbordado la capacidad de las autoridades

El gobernador del departamento colombiano de Nariño, Jhon Rojas, ha avisado este lunes de que la inseguridad causada por grupos armados en el municipio de Tumaco ha desbordado la capacidad de las autoridades, después de que cinco personas murieran el domingo en un ataque.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, Rojas ha admitido que Tumaco necesita "una atención integral". "Estamos atravesando una crisis económica que lleva al sicariato, no hay seguridad en las fronteras, no hay capacidad de las autoridades", ha señalado, recalcando que "no hay acciones sostenibles para garantizar la seguridad" en el municipio.

En referencia al ataque del domingo, en el que murió un menor de edad, el gobernador de Nariño ha matizado que se debe a una disputa sobre el territorio. "Rechazamos todo tipo de violencia, no podemos permitir que estos grupos se hagan con el departamento", ha agregado, subrayando que los hechos tienen que esclarecerse.

Otras doce personas resultaron heridas en el ataque, que se registró en torno a las 3.00 horas (hora local), cuando un grupo de hombres armados se bajó de una camioneta y abrió fuego contra un grupo de personas que conversaban en una discoteca.