El gobernador de Texas ratifica el nuevo mapa electoral que consolida el dominio de los republicanos en el estado

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

El gobernador del estado norteamericano de Texas, Greg Abbott, ha certificado este viernes con su firma el nuevo mapa electoral aprobado hace una semana por el Senado estatal para culminar una iniciativa destinada a garantizar hasta cinco escaños más a los republicanos de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU.

"Acabo de firmar la Ley del Mapa Único, Grande y Hermoso, que garantiza una representación más justa en el Congreso. Texas será todavía más rojo en el Congreso", ha asegurado Abbot en referencia al color histórico de los republicanos, durante un vídeo publicado en redes sociales.

Los esfuerzos de la bancada demócrata, que llegó a orquestar una huida colectiva a Chicago para impedir, bajo amenaza de arresto, que la votación alcanzara el quorum necesario, fueron incapaces de interrumpir la votación final en la cámara alta del Congreso estatal.

La iniciativa fue aprobada en el Senado poco después de la medianoche del pasado sábado en medio de protestas ciudadanas contra la votación, que se saldó por 11 votos a favor por 11 en contra.

La oposición denunció que esta redistribución ocurre a costa de votantes de minorías como las comunidades negra y latina, cuya voz será acallada cuando llegue el momento de depositar la papeleta.

Estados de mayoría demócrata han prometido reconfigurar sus propios mapas electorales, como es el caso de California, que someterá la cuestión a referéndum el próximo 4 de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere que la nueva redistribución se quede en Texas y ha instado a sus gobernadores en Misuri, Indiana y Ohio para que hagan lo mismo.