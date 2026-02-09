El gobernador del Banco de Francia dimitirá antes del fin de su mandato

PARÍS, 9 feb (Reuters) - El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dimitirá en junio, poco más de un año antes de que finalice su mandato, según informó el lunes el banco central.

Villeroy, de 66 años, anunció su marcha en una carta dirigida al personal del banco central, en la que explicaba que dejaba el cargo para dirigir una fundación católica que ayuda a jóvenes y familias vulnerables.

Su salida anticipada brinda al presidente francés, Emmanuel Macron, la oportunidad de nombrar al sucesor de Villeroy, que también deberá ser aprobado por los diputados de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional. (Información de Leigh Thomas; edición de Inti Landauro; edición en español de Jorge Ollero Castela)