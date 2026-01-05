El gobernador del boj aifrma que el banco central seguirá subiendo los tipos de interés

Por Leika Kihara

TOKIO, 5 ene (Reuters) -

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el lunes que el banco ⁠central seguirá subiendo los ⁠tipos de interés si la evolución económica y de los precios se ajusta a sus previsiones.

La economía japonesa experimentó una moderada recuperación el año pasado, ⁠a pesar ‌del ​golpe que supuso para los beneficios empresariales el aumento de los aranceles estadounidenses, dijo Ueda ​en un discurso pronunciado ante el grupo de presión del sector bancario del ‌país.

"Es muy probable que los salarios y ‌los precios suban juntos de forma moderada", ​dijo Ueda, y añadió que ajustar el grado de apoyo monetario ayudará a la economía a lograr un crecimiento sostenido.

El mes pasado, el Banco de Japón oficial del 0,5% al 0,75%, su nivel más alto en 30 años, dando otro paso histórico para poner fin a décadas de enorme apoyo monetario y costes de endeudamiento cercanos a cero.

A pesar de esta medida, los costes reales ⁠de endeudamiento de Japón siguen siendo muy negativos, con una inflación al consumo que supera el objetivo del ​2% fijado por el BoJ desde hace casi cuatro años.

Los mercados se centran en el informe trimestral de perspectivas del Banco de Japón, que se publicará en su reunión de política monetaria de los días 22 y 23 de enero, en busca de pistas sobre cómo ve el consejo el impacto inflacionista de la reciente caída del yen.

La debilidad ⁠del yen ha provocado un aumento de los costes de importación y de la inflación ​en general, lo que ha llevado a algunos miembros del consejo a pedir nuevas subidas constantes de los tipos.

El lunes, el dólar avanzaba un 0,2%, hasta 157,08 yenes

, tras alcanzar 157,255 por ‍primera vez desde el 22 de diciembre. Las expectativas del mercado de nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón han impulsado al alza los rendimientos del bono del Estado japonés a 10 años, que el lunes alcanzó un máximo de 27 años del 2,125%. Ante el mismo ​lobby bancario, la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, dijo que Japón se encuentra en una fase crítica de transición hacia una economía impulsada por el crecimiento, frente a una economía sumida en la deflación. (Información de Leika Kihara; ‍edición de Christopher Cushing y Sam Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)