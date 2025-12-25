El gobernador del BoJ ve progresos en la consecución del objetivo de precios y señala nuevas subidas

Por Leika Kihara

TOKIO, 25 dic (Reuters) -

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el jueves que la inflación subyacente del país se está acelerando gradualmente y se acerca con paso firme al objetivo del 2% fijado por el banco central, reiterando la disposición del BoJ a seguir subiendo los tipos de interés. También destacó los beneficios de nuevas subidas de tipos, afirmando que ajustar el grado de apoyo monetario permitirá a Japón alcanzar sin sobresaltos el 2% de inflación y el crecimiento económico a largo plazo.

"Dado que los tipos de interés reales son muy bajos, el Banco de Japón seguirá subiendo los tipos de interés de acuerdo con las mejoras de la economía y los precios", si se cumple su escenario de referencia, dijo Ueda en un discurso ante el grupo de presión empresarial japonés Keidanren.

Las declaraciones se produjeron tras la decisión del Banco de Japón la semana pasada de subir los tipos de interés al 0,75%, el nivel más alto en 30 años, en otro paso histórico para poner fin a décadas de enormes estímulos monetarios y costes de endeudamiento cercanos a cero.

Ueda afirmó que la decisión de la semana pasada reflejaba la creciente convicción del banco central de que los riesgos económicos derivados de los aranceles estadounidenses han disminuido, y animaría a las empresas a seguir subiendo los salarios el año que viene.

A menos que se produzca un choque negativo importante en la economía, las condiciones del mercado laboral seguirán siendo restrictivas y ejercerán una presión al alza sobre los salarios, ya que los cambios estructurales en el mercado –como la disminución de la población en edad de trabajar– son irreversibles, afirmó.

Según Ueda, las empresas están repercutiendo el aumento de los costes laborales y de las materias primas no sólo en los alimentos, sino también en otros bienes y servicios, lo que indica que en Japón se está consolidando un mecanismo en el que los salarios y la inflación aumentan a la par.

"La inflación subyacente de Japón ha seguido una tendencia al alza moderada en su conjunto", afirmó Ueda.

"En un contexto de endurecimiento de las condiciones del mercado laboral, el comportamiento de las empresas a la hora de fijar salarios y precios ha cambiado significativamente en los últimos años. La consecución de nuestro objetivo de inflación del 2%, acompañada de aumentos salariales, está cada vez más cerca", añadió.

Los inversores se han centrado en si Ueda cambiaría su tono sobre las perspectivas de política monetaria, después de que sus comentarios en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la semana pasada fueran interpretados como expansionistas por los operadores del mercado de divisas y provocaran caídas del yen.

La debilidad del yen se ha convertido en un quebradero de cabeza para los dirigentes monetarios, ya que eleva los costes de importación y la inflación en general, perjudicando así al consumo.

Aunque se espera que el Banco de Japón mantenga los tipos de interés en su próxima reunión de los días 22 y 23 de enero, la actualización trimestral de sus previsiones de crecimiento e inflación puede ofrecer pistas sobre la opinión del Consejo acerca de las presiones alcistas sobre los precios derivadas de la debilidad del yen, según los analistas.

(Información de Leika Kihara; edición de William Mallard y Raju Gopalakrishnan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)