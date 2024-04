El gobernador Gavin Newsom quiere dejar que médicos de Arizona realicen abortos en California

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) —

Los médicos de Arizona podrían realizar abortos a sus pacientes en California en virtud de una propuesta anunciada el miércoles por el gobernador californiano Gavin Newsom para eludir una prohibición sobre casi todos los abortos en ese estado.

La propuesta se aplicaría únicamente a los médicos con licencia en regla en Arizona y a sus pacientes, y sólo duraría hasta finales de noviembre. La ley de Arizona de 1864, que prohíbe casi todos los abortos excepto si la vida de la mujer está en peligro, entrará en vigor el 8 de junio. Newsom afirmó que la protección del acceso al aborto es “simplemente una cuestión de decencia básica” y de “respeto a las mujeres y las niñas”.

“Esta ley de Arizona es la primera ley de un estado fronterizo que afectará directamente al estado de California”, indicó el gobernador demócrata. “Más que limitarnos a acatar ese destino y ese futuro, estamos intentando adelantarnos a esta ley”.

Newsom estuvo acompañado por el Caucus Legislativo de Mujeres de California y otros defensores para anunciar la propuesta. Los legisladores señalaron que la ley de Arizona era “draconiana”, y dijeron que California tenía la obligación de intervenir. El proyecto de ley tendría que ser aprobado por dos terceras partes de cada cámara del Congreso para poder pasar a manos de Newsom. Después de que lo promulgue, entraría en vigor de inmediato.

La doctora Tanya Spirtos, ginecóloga y presidenta de la Asociación Médica de California, dijo que es lamentable que las pacientes de Arizona que busquen abortar tendrán que viajar fuera del estado, pero se siente orgullosa de ver que California está dando un paso adelante para ayudarlas.

“Todas las decisiones médicas personales, incluidas las relacionadas con el aborto, deberían ser tomadas por las pacientes en consulta con sus proveedores de atención sanitaria”, señaló Spirtos. “Al prohibir prácticamente todos los abortos en el estado, la decisión pondrá en riesgo a los médicos por el simple hecho de proporcionar a sus pacientes la que a menudo es una atención médica que salva la vida”.

El periodista de The Associated Press Adam Beam contribuyó a este despacho.

