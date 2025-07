El Gobierno "acepta" la dimisión de Ángel, que lo deja porque es "lo mejor" para la reconstrucción tras la dana

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo "acepta" la dimisión presentada por el comisionado para la dana, José María Ángel, ante las acusaciones de que falsificó su titulación, pero le agradece los servicios prestados durante 40 años y cree que lo deja porque es "lo mejor para la reconstrucción", como él mismo afirmó en su carta de cese. En declaraciones a los medios en Canarias, el ministro se ha remitido al comunicado emitido por Ángel, en el que sigue insistiendo en su inocencia y en que no cometió ninguna irregularidad para acceder a la función pública. Al ser interrogado por el motivo de su dimisión --dado que Ángel afirma que actuó correctamente--, Torres dice que el contenido de la carta es claro y el comisionado considera que "lo mejor es hacerse a un lado" ante las publicaciones que señalan que falsificó un título de diplomado en la Universidad de Valencia. "Nosotros aceptamos esa dimisión", ha apostillado. El ministro ha explicado que el comisionado le ha trasladado su dimisión después de que su departamento le reclamase explicaciones inmediatas ante las acusaciones de que aportó un título universitario falso para acceder a un puesto en la Diputación de Valencia, que parten de una investigación de la Agencia Valenciana de Antifraude. No obstante, ha elogiado su trayectoria en distintos puestos institucionales y su "entrega", que es "conocida en la Comunidad Valenciana" y le ha agradecido "los servicios prestados" durante varias décadas en la administración pública. TITULACIÓN "YA SE ESTÁ INVESTIGANDO" Asimismo, al ser interrogado sobre si Ángel remitió al Ministerio, --como parte de la información solicitada-- la titulación que está en entredicho, dice que ha remitido la misma documentación que ha aparecido en los medios. De este modo se refiere a la instancia de participación en el proceso de acceso a la Diputación en 1983, las bases de las convocatorias y las actas de sus tomas de posesión que facilitó el pasado martes junto al primer comunicado en el que defendía su inocencia. Sobre sus titulaciones, el ministro dice que es un asunto que "ya se está investigando", aunque reitera que Ángel defiende "la legalidad de todos sus procesos". El ministro vuelve a hacer hincapié en su trayectoria --"tiene un largo recorrido y bien conocido en la Comunidad Valenciana"-- e insiste en agradecerle "el trabajo realizado". LE SUSTITUYE ZULIMA PÉREZ Torres también ha confirmado que Zulima Pérez será la nueva comisionada del Gobierno para la dana y ha destacado que ya es asesora del Ministerio de Política Territorial y coordinadora del comité de expertos para la reconstrucción y por tanto "conoce" esta materia. Además, ha subrayado que Pérez es doctora en Derecho y es de Alcoy (Alicante), y se ha mostrado convencido de que lo va a hacer "bien". "Lo importante es que no se pare la reconstrucción, seguimos adelante de manera inmediata", ha añadido. El ministro defiende que las personas son importantes, pero lo es más el trabajo que se está haciendo para paliar los efectos de las riadas que dejaron más de 220 muertos en Valencia en octubre de 2024.