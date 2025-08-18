El Gobierno afirma que “todos” sus efectivos para combatir incendios han estado “en todo momento” a disposición de CCAA

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha asegurado que "todos" sus efectivos para combatir los incendios que afectan a España han estado "en todo momento" a disposición de las comunidades autónomas.

"Todos los efectivos del Estado, del Gobierno de España, están y han estado en todo momento a disposición de las comunidades autónomas que están siendo afectadas por estos terribles incendios", ha señalado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Así lo ha puesto de manifiesto Barcones en rueda de prensa junto con el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Francisco Javier Marcos, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

Barcones ha precisado que, actualmente, hay 23 incendios activos en situación operativa 2, aquellos que están en una situación de emergencia "de mayor gravedad.

Igualmente, ha explicado que en las "últimas horas" del pasado viernes 15 de agosto llegaron tres peticiones "de manera simultánea" de tres comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Si bien, ha agregado que algunas de ellas no fueron "concretadas" hasta el día 16.

"A partir de ese momento, se ha puesto a disposición.

Lógicamente, mover maquinaria pesada, mover aviones, eso no es algo que se hace en cinco minutos", ha apuntado.

En esta misma línea, ha explicado "esos medios que han sido requeridos, de manera inmediata en cuanto a su movilización y de manera efectiva desde ayer en cuanto a su incorporación, están llegando a estas tres comunidades autónomas".

Además, ha expuesto que desde que las comunidades autónomas hacen su petición, el Gobierno moviliza los efectivos "al minuto" y ha añadido que "la maquinaria pesada tiene que llegar, está llegando desde ayer y se acabará de incorporar toda".